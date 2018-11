Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au actionat, vineri, in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Suceava, Constanta, Bacau si Iasi, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi. "Activitatea a vizat depistarea persoanelor care…

- Companii Factura de combustibil a TAROM, peste 90 mil. dolari anual. Printre cei care vor alimenta avioanele companiei: Petrom, dar si o firma suceveana cunoscuta pentru contracte cu statul Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Petrescu astazi, 19:00 0 Aproape un sfert din…

- O noua benzinarie SOCAR s-a deschis in Timisoara. Prin noua investitie SOCAR ajunge la o retea de 40 de benzinarii, creand astfel noi locuri de munca in Romania. Benzinaria situata pe strada Divizia 9 Cavalerie nr.19 este dotata cu tehnologie de ultima generatie, echipamente moderne, pompe rapide,…

- O persoana a sunat, marți seara, la 112 și a amenințat ca are o bomba, in trenul care circula pe ruta Timișoara - Iași, scrie Mediafax. Trenul a fost oprit in localitatea Vama din județul Suceava, iar calatorii au fost...

- Au fost verificate in 273 de autoturisme, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate 117 sanctiuni contraventionale. Dintre sanctiunile aplicate, 98 au fost pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice, 18 pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul…

- Programatori, oameni de știința, designeri, constructori, specialiști software sau entuziaști privind știința, se pot implica in rezolvarea provocarilor propuse de NASA la Space Apps Challenge. Agenția Aerospațiala Americana incurajeaza și participarea elevilor sau studenților, dar și a femeilor…

- Evenimentul a avut scopul de a conecta zeci de experți și reprezentanți din 15 orașe europene implicate în programele Capitala Europeana a Tineretului și Capitala Tineretului din România, au adus în discuție rolul tinerilor în dezvoltarea urbana (Torino, Braga, Cascais, Ganja,…

- Trenul Interregio operat de CFR Calatori pe ruta Iași – Timișoara e blocat de la ora 10.30 in stația Iacobeni din Suceava. Garnitura a ramas „lipita” in zona, dupa ce un camion care transporta clei s-a rasturnat pe calea ferata și a blocat traficul.UPDATE. Circulația feroviara intre Iași și Timișoara…