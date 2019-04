Stiri pe aceeasi tema

- Imagini terifiante vin din Ucraina, unde un dresor a fost atacat de un leu in timpul unui spectacol. Felina s-a napustit din senin asupra dresorului pe care l-a muscat de picior, de brat si de spate.

- Autoritațile moldovene au percheziționat miercuri consulatul Republicii Moldova la Odesa, Ucraina, dupa ce personalul a fost acuzat ca ar fi vandut vize unor indivizi suspectați de terorism, relateaza site-ul publicației Balkan Insight și Timpul.md, potrivit Mediafax.Operațiunea a fost demarata…

- Un moment foarte neplacut a avut loc duminica la ARD, prima televiziune germana. Milioane de telespectatori au asistat la colapsul prezentatorului The post VIDEO | Momente dramatice in timpul unei emisiuni de stiri la televiziunea publica! Colaps in direct al prezentatorului: momente de panica in platou…

- Mirela Vaida va deveni in curand mama. Vedeta este insarcinata in luna a noua cu cel de-al treilea copil, iar aseara a susținut ultimul spectacol, inainte sa intre in concediu de materniate. Mirela Vaida a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le mulțumește tuturor pentru susținere și pentru…

- Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de politisti, a anuntat duminica politia ucraineana, citata de AFP. Sustinatori ai partidului…

- Mirela Vaida mai are foarte puțin pana va naște cel de-al treilea copil. Vedeta se afla in luna a noua de sarcina și ar putea sa nasca oricand, insa chiar și așa, aceasta a decis sa urce in continuare pe scena. Duminica seara, prezentatoarea tv va susține cel mai probabil ultimul spectacol de teatru,…

- Jandarmii au fost sesizati vineri ca un mistret umbla pe strazile din Strejnic, au ajuns la fata locului si l au omorat, dupa ce animalul a devenit agresiv, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi IJJ Prahova citat de Agerpres.roIJJ Prahova a fost sesizat prin apel 112 despre faptul ca in localitatea…

- Un caz pe cat de grav pe atat de neobișnuit a avut loc, joi dimineața, in Șimleu Silvaniei. Un porc mistreț, coborat, se pare, din padurile de pe Magura catre oraș, in zona podului de fier a atacat doua persoane aflate pe strada in zona menționata. Potrivit primarului orașului Șimleu Silvaniei, Septimiu…