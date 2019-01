Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 29 de pasageri, care circula de la Targu Mures la Craiova, s-a rasturnat, sambata seara, pe un drum judetean din Olt. Pompierii au reusit sa evacueze toate persoanele, iar cadrele medicale au stabilit ca aceasta nu au fost ranite in urma evenimentului, relateaza news.ro.Potrivit…

- Un autocar in care se aflau 29 de pasageri, care circula de la Targu Mures la Craiova, s-a rasturnat, sambata seara, pe un drum judetean din Olt. Pompierii au reusit sa evacueze toate persoanele, iar cadrele medicale au stabilit ca aceasta nu au fost ranite in urma evenimentului.

- Doua cauciucuri ale unui autobuz care circula pe un traseu din Ploiești au explodat in mers, șoferul fiind nevoit sa franeze brusc. Doi calatori au acuzat dureri, unul fiind transportat la spital, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs sambata, in cartierul Albert…

- Un numar de 58 de persoane au iesit vineri la amiaza, fara sa fie ranite, dintr-un autocar care a avut un incendiu la motor, in timp ce se deplasa pe DN1, in localitatea Bradu, a anuntat purtatorul de cuvant...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash; Sibiu, la km 291, in zona localitatii sibiene Bradu, a avut loc o coliziune intre un autocar si un TIR.Potrivit IGPR, in urma impactului, doua persoane din autocar au suferit leziuni usoare.Circulatia…

- Un om a murit si alti 23 au fost raniti dupa ce un autocar s-a rasturnat, in judetul Hunedoara. Accidentul a avut loc pe Drumul National 7 Deva-Arad. Vehiculul, in care se aflau 70 de pasageri si doi soferi, venea din Spania si intrase in tara prin vama Nadlac din judetul Arad.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Hunedoara, traficul este oprit pe DN7 Deva-Arad la kilometrul 425, din cauza unui accident rutier. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum soferul unui autocar (72 ...

- Panica pe aeroportul Otopeni, joi dupa-amiaza, din cauza unei amenințari cu bomba la bordul unei aeronava Wizzair, pe ruta Kutaisi- Varșovia. Peste 170 de pasageri au fost debarcați din aeronava. Avionul a aterizat pe aeroportul Otopeni la ora 16:20 și a fost parcata pe o poziție izolata. Reprezentanții…