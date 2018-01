Stiri pe aceeasi tema

- Primul showroom de autoturisme, dedicat femeilor, s-a deschis in Arabia Saudita, la puțin timp dupa ridicarea interdicției de a conduce pe drumurile publice, potrivit BBC. Primele cliente potențiale au privit mașinile dintr-un mall din orașul Jeddah, așezandu-se la volan și au verificat sistemele de…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat actualizarea Calendarul apelurilor pe care estimeaza ca le vor lansa Autoritațile de Management in primele trei luni ale anului. Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, in valoare nerambursabila de…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice, citate…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma…

- O situație foarte periculoasa pentru banii statului s-a inregistrat in comisia de buget-finanțe, unde se dezbate Legea bugetului pentru 2018. PSD-ALDE a pierdut in fața opoziției la discuția despre finanțarea Unitaților Administrativ Teritoriale, dupa ce USR, PNL și PMP au susținut un amendament al…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Echipa de fotbal FCSB și-a aflat, luni, adversara din șaisprezecimile competiției europene Europa League, pe care o va intilni in luna februarie a anului viitor. Formația antrenata de Nicolae Dica va juca impotriva italienilor de la Lazio Roma, dupa extragerea ce a avut loc, luni, de la ora 14, la Lyon.…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme la 4 ani și opt luni de inchisoare, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de omul de afaceri Lucian Colțea, pentru trafic de influența și spalare de bani. Decizia instanței nu este definitiva și poate…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Finantelor. Ca ordonatori…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Cel puțin doua instituții de siguranța naționala erau obligate sa asigure securitatea ministrului afacerilor interne, in cazul posibilei interceptari ilegale al acestuia prin sisteme de inregistrare audio. Serviciul de Protecție și Paza, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generala de Protecție Interna…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere, in 2018, a punctului-amenda la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a precizat, marți, ca aceasta masura a fost propusa pentru a nu genera…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a respins, marți, acuzatiile potrivit carora PSD si ALDE ar fi incercat sa tergiverseze achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD a declarat, insa, la Parlament ca, in ziua in care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitie al rachetelor, mai multi…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a lansat, luni seara, un atac dur la adresa șefului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Panhonțu, despre care a sugerat ca ar incerca sa racoleze oameni de la PSD. Liderul PSD i-a transmis lui Pahonțu sa-și vada de SPP, nu de racolari…

- Moneda naționala a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro. Cotația…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, duminica, un scurt discurs in fata tinerilor social-democrati, reuniti in Congres la Romexpo pentru a-si alege presedintele. Premierul le-a cerut sa nu-si vanda si sa nu-și negocieze visele si a incheiat cu sintagma „Sa traiti!”. „Incercati nu sa ne faceti pe noi sau…

- O portiune de tavan a cazut, vineri, la scoala gimnaziala ”Alexandru Popescu” din Alexandria. Trei copii au fost raniti usor. Estera Stancu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a declarat ca o portiune mica de tavan a cazut, vineri, intr-o sala de curs a scolii gimnaziale…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Senatul a adoptat marti un proiect de lege care clarifica cadrul legal pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule. Proiectul…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat un punct de vedere despre jurisprudența și cadrul legislativ aplicabile in domeniul fraudelor in domeniul TVA, in contextul in care, de multe ori, sunt afectate companiile care acționeaza corect. Publicam textul integral semnat de Costin Manta, senior manager,…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…

- Dosarul disjuns din “cazul Colectiv” se afla in instrumentare și astazi, la doi ani de la tragedie. Anunțul a fost facut, marți, de Parchetul General care argumenteaza durata cercetarilor prin faptul ca sunt inca in curs de efectuare circa 80 de expertize medico-legale complexe privind leziunile traumatice…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și va emite un aviz consultativ. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a depus, luni, o plangere penala la DIICOT impotriva „Mortului lui Dragnea”, fostul angajat la o companie a Primariei Alexandria, Romica Parpalea. Carmen Dan il acuza pe Parpalea de șantaj, prin incercarea de a obține un folos nepatrimonial pentru sine sau pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca ar fi oportun ca masura privind suspendarea angajarilor la stat sa fie menținuta și in 2018, intrucat cheltuielile generale de funcționare ale statului trebuie sa fie menținute la nivelul actual. Liderul ALDE considera, ca și colegii…

- Procurorul DNA Mihaiela Iorga Moraru afla saptamana viitoare, in urmatoarea ședința a plenului CSM daca va fi numita in funcția de judecator la Judecatoria Giurgiu. Asta dupa ce, joi, plenul CSM a intrat intr-un blocaj, pentru ca nu s-a putut forma o majoritate in legatura cu numirea Mihaielei Moraru…

- Fosta judecatoare Camelia Bogdan face o solicitare demna de un regim totalitar care nu accepta și incalca drepturile și libertațile fundamentale ale omului – inchiderea unei instituții de presa. Potrivit Lumea Justiției, fosta judecatoare, exclusa din magistratura in data de 8 februarie 2017, pentru…

- Comisia speciala de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 a decis, marți, audierea Elenei Udrea, a fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, a fostului colonel de contrainformații militare Doru Paraschiv, dar și a generalului Marian Hapau, director, in acea perioada, al Direcției…

- Procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala” a incercat, luni, sa treaca drept victima in fața magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – pe care vrea sa-i convinga sa anuleze decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in baza careia a fost suspendat din funcție. Negulescu…

- Scriam intr-un articol precedent despre un produs alimentar extrem de benefic și eficient pentru sanatate și pentru prevenirea sau tratarea unor afecțiuni – Melissimo®, creat din suc de catina, miere pura și apa alcalina. Astazi va prezentam in detaliu acest produs și efectele pe care le are catina…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a indicat, miercuri, jurnaliștilor sa intrebe Guvernul despre sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la un posibil conflict juridic de natura constituționala intre Ministerul Public, prin DNA, pe de o parte, și Guvern, pe de alta parte, in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca le va sugera membrilor comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa elimine din acestea prevederile legate de procedura de numire a procurorilor-sefi pana cand se va pronunta Comisia de la Venetia. Liviu Dragnea a spus ca ”nu…

- Regia Autonoma de Transport București suspenda, incepand de luni, linia turistica “Bucharest City Tour”, informeaza RATB, printr-un comunicat postat pe site-ul propriu. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada sezonului rece, improprii desfașurarii transportului cu autobuze supraetajate,…