Stiri pe aceeasi tema

- "Colonelul Morteni" a socat pe toata lumea dupa ce a afirmat ca nu se va lasa si va arunca cel putin o femeie in fata metroului pana va fi prins. Postarea a fost redistribuita de sute de ori cu apeluri din partea altor internauti ca individul sa fie prins si sanctionat pentru afirmatiile sale.…

- Un vasluian si-a ucis fosta iubita in Marea Britanie, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este Elisabeta…

- Ospatarii unei cafenele din centrul orasului au alertat noapte trecuta Politia, dupa ce doi tineri au furat banii din sortul de lucru al unui angajat. Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, au fost sesizați in jurul orei 01.00, de trei persoane care au reclamat ca doi tineri ar fi intrat…

- Politia croata a incalcat acordul de readmisie incheiat cu Serbia in cazul unei fetite afgane in varsta de 6 ani care a fost lovita mortal de un tren la granita dintre cele doua tari, in luna noiembrie, a indicat marti Centrul pentru ajutorarea solicitantilor de azil, o organizatie neguvernamentala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Tirgul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect. Anunțul a fost facut de catre Poliție, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, citeaza mediafax. Politia a evacuat o…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O mașina a intrat in pietoni intr-o intersecție aglomerata in centrul orașului Melbourne. Poliția australiana l-a arestat pe șofer. Nu exista inca un bilanț oficial cu privire la numarul persoanelor ranite, informeaza BBC Online.

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Un obiect suspect gasit intr-un pachet livrat de firma de curierat DHL la sediul guvernului regional din landul Thuringia (estul Germaniei) s-a dovedit a fi inofensiv. Obiectul nu era o grenada de mana, a anunțat procuratura locala, citata de dpa. Mai devreme în cursul zilei de luni,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în jurul…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit astazi, in Germania, in orasul Postdam, in apropierea Berlinului. Dispozitivul era in fata unei farmacii, inr o piata de Craciun. Nu s au inregistrat victime omenesti. Politia a evacuat o parte din centrul orasului, iar dispozitivul a fost detonat controlat.…

- Comandantul de politie Robert Hertman a precizat ca incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", aflat la 113 kilometri de Manhattan. Potrivit informatiilor preliminare, un barbat ar fi descarcat accidental o arma de foc, iar doua persoane au fost…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Poliția a lansat imagini cu doi barbați despre care cred ca au fost implicați intr-o altercație in stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei. Conflictul dintre cei doi a provocat panica și a dus la evacuarea stație la ora de varf, scrie BBC News. 16 persoane au fost ranite, fugind din stație,…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Autoritatile britanice intentioneaza sa redeschida circulatiei zonele restrictionate din cauza alertei de securitate din centrul Londrei. "Zonele sunt perchezitionate si depunem eforturi pentru anularea restrictiilor si redeschiderea statiilor de metrou", a transmis Politia metropolitana…

- Autoritatile britanice au inchis statia de metrou Oxford Circus si indeamna persoanele care sunt in zona sa se adaposteasca in cladiri, informeaza Sky News. "Daca va aflati in zona Oxford Street, adapostiti-va in cladiri! Agentii de politie au intervenit", a transmis Politia metropolitana…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Poliția britanica a intervenit vineri dupa-amiaza la doua stații de metrou din centrul Londrei, unde au fost semnalate focuri de arma, relateaza agențiile internaționale de presa. Incidentul este tratat ca 'acțiune terorista', a anunțat poliția, fara sa ofere alte precizari,…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pana in jurul orei 17.00, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, se vor executa lucrari de reparatii a carosabilului. Lucrarile sunt pe benzile unu si cea de urgenta ale sensului de mers Deva catre Sibiu, pe urmatoarele…

- Localnicii unui orașel din Florida au trecut prin momente de panica în timp ce se aflau pe plaja fiindca pe nisip și-a facut apariția un crocodil uriaș. Reptila a facut numeroase drumuri de pe plaja în apa și invers, ținându-i departe pe toți. Daca inițial oamenii nu prea…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elvetiei, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentantei diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din cadrul serviciului, informeaza Reuters,…

- Autoritatile au precizat ca activitatea de investigare si localizare a tuturor persoanelor date disparute a fost incheiata abia in ultimele saptamani. In luna iunie, politia a avut o lista cu 400 de persoane disparute, dintre care unele au fost raportate de mai multe ori, sub diferite nume.…

- Astronomii au folosit efectele gravitatiei asupra luminii pentru a depista un obiect masiv care poate fi o planeta gigantica sau o stea esuata, chiar in centrul galaxiei Calea Lactee. Descoperirea nu este doar o curiozitate astronomica, ci si...

- Parlamentul Scotiei a fost evacuat, dupa descoperirea unui colet suspect. Potrivit unui jurnalist BBC aflat la fata locului, era vorba despre un plic adresat unui parlamentar si in care s-a gasit un praf alb.

- Parlamentul scoțian a fost evacuat marți dupa ce un membru al legislativului de la Edinburgh a primit un pachet suspect, relateaza Reuters. ''Poliția din Edinburgh s-a deplasat la parlamentul scoțian în jurul orei locale 11:35, marți, 7 noiembrie, în urma descoperirii…

- Panica printre oamenii din centrul orasului Oslo, Norvegia. Un tânar în vârsta de 20 de ani a scos un pistol si a început sa traga în oameni. Barbatul care avea în mâna o arma de foc a fost reținut de poliție dupa ce a tras mai multe focuri catre…

- Fratele autorului atentatului de la Manchester, soldat cu 22 de morti, in mai, nu va fi predat politiei britanice, a anuntat gruparea armata care il detine pe acuzat la Tripoli, relateaza AFP. ”Nu, Hashem Abedi nu va fi extradat”, a declarat pentru AFP Ahmed Ben Salem, un purtator de cuvant al ”Fortei…

- Cel putin trei oameni au fost raniti aseara dupa ce un taxi a lovit mai multi pietoni in centrul Londrei. Potrivit presei, soferul automobilului a fugit de la fata locului, insa la scurt timp a fost retinut.Politia londoneza nu a calificat incidentul drept unul terorist.

- Politia federala americana a anuntat miercuri ca l-a gasit pe barbatul de nationalitate uzbeca, Mukhammadzoir Kadirov, pe care il daduse in cautare in ancheta asupra atacului care a indoliat New York-ul marti. Politia newyorkeza l-a arestat pe autorul atentatului de marti Sayfullo Saipov, nascut de…

- Mai mulți oameni au intrat in panica și au fugit de la locul unui accident rutier produs miercuri seara in zona centrala Covent Garden din Londra, dupa ce un taxi a intrat pe trotuar și a ranit doi pietoni, potrivit poliției capitalei britanice, informeaza dpa. "Poliția la fața locului in Covent Garden…

- Un vehicul taxi a lovit mai multi pietoni miercuri seara, in centrul Londrei, anunta Politia metropolitana. Cel putin patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incidentului rutier produs miercuri seara in centrul Londrei, afirma surse citate de cotidianul The Independent. Numeroase…

- Mai mulți oameni au intrat in panica și au fugit de la locul unui accident rutier produs miercuri seara in zona centrala Covent Garden din Londra, dupa ce un taxi a intrat pe trotuar și a ranit doi pietoni, potrivit poliției capitalei britanice, informeaza dpa. Sursa foto: TfL Traffic News…

- Un taxi a lovit mai multi pietoni, în centrul Londrei, anunta Politia metropolitana, precizând ca incidentul nu este de tip terorist. Incidentul rutier a avut loc miercuri seara în zona Covent Garden din Londra. Potrivit martorilor, un taxi a parasit carosabilul si a…

- Poliția a reușit sa identifice primul suspect in cazul dublei crime petrecute joi seara la marginea orasului Targoviste , cand un consilier si angajatul sau au fost gasiti impuscati pe camp. Descoperirea șocanta de pe un camp din apropierea municipiului Targoviște, acolo unde doi barbați au fost gasiți…

- Poliția elena a anunțat sambata arestarea unui prim suspect, un grec de 29 de ani, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier și guvernator al Bancii Centrale a Greciei, Lucas Papademos, relateaza AFP. Sursa foto: www.smh.com.au …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane atentioneaza privind desfasurarea unor lucrari pe Autostrada A1 Sibiu-Deva. Pana vineri, ora 15.00, se vor face lucrari de asfaltare si frezare, pe sensul spre Sibiu, banda a doua tronsonul kilometric 276+350 – 276+410. Pe acelasi sens,…

- Un copil de 9 ani, din județul Vaslui, a murit sufocat in condiții stupide, luni dupa-amiaza, dupa ce și-a prins gatul in geamul portierei mașinii unei surori, in timp ce era singur acasa. Poliția a declanșat o ancheta in acest caz pentru ucidere din culpa. Moarte cat se poate de stupida a unui copil…

- Cinci persoane au fost ranite sambata dimineata, in zona Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen din Germania, in urma mai multor atacuri cu arma alba. Politia a retinut un suspect. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata. Viata niciuneia dintre victime nu este in pericol, potrivit autoritatilor.

- Sase persoane au fost ranite sambata dimineata, in statia de metrou Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen, in Germania, in urma unui atac cu arma alba. Politia a retinut un suspect. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata. Viata niciuneia dintre victime nu este in pericol, potrivit autoritatilor.

- Mai multe persoane au fost injunghiate sambata dimineata in statia de metrou Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen, in Germania, potrivit presei internationale. Politia il cauta pe atacator. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata.