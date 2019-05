Stiri pe aceeasi tema

- Metroul va veni cu intarziere, astazi, in statiile de pe Magistrala M2, Pipera-Berceni, din cauza ca in partea de nord a traseului s-a fisurat o sina.Metrorex anunta ca "trenurile de metrou vor circula cu o usoara decalare, de 2 minute fata de graficul de circulatie obisnuit", pe linia Magistrala…

- Avionul in care se afla delegatia britanica a avut probleme la un motor. Defectiunea s-a produs din cauza unor pasari care au fost lovite in timpul zborului. https://evz.ro/sibiu-panica-avion-summit-europa-eu.html

- Cel putin 205 oameni au fost ucisi, iar alti 913 raniti, in doua saptamani de lupte desfasurate in cadrul ofensivei Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, potrivit unui nou bilant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP potrivit…

- Imagini incident extrem de grav in urma cu putin timp. O femeie a fost injunghiata intr-un magazin. Atacatorul s-a sinucis.foto O femeie a fost agresata, duminica, la intrarea intr-un magazin din Capitala, de un barbat, care apoi si-a produs singur leziuni la nivelul gatului, cu un cutit. Barbatul care…

- Imagini panica la VISEU de Sus in urma cu putin timp. INCENDIU violent pe strada I.L.Caragiale din localitate!video+foto Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina la Viseu de Sus unde a izbucnit un incendiu la o anexa gospodareasaca situata pe strada I.L.Caragiale nr.2 din localitate.…

- Cel putin 19 oameni au murit joi intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire de birouri din capitala Bangladeshului, Dhaka, au anuntat autoritatile, transmit AFP si EFE. Un numar neprecizat de angajati ar putea fi inca prizonieri in cladirea in flacari informeaza Agerpres. Sase dintre cei morti…

- Simona Halep a vorbit despre momentul dificil pe care l-a depasit in duelul cu Qiang Wang, din sferturile de finala ale turneului de la Miami. "Cred ca am inceput bine partida, cu un tenis inteligent. Am deschis bine terenul, mai bine decat in setul secund. Cand am pierdul acel game la 1-0 si 40-0 pe…