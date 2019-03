Stiri pe aceeasi tema

- David Ospina, 30 de ani, portarul lui Napoli, a trecut prin momente dramatice in timpul meciului caștigat de echipa sa cu Udinese, 4-2. El a suferit o criza hipotensiva in prima repriza, dupa ce a ales sa ramana pe teren deși se lovise dur la cap in startul partidei. Ospina a suferit o criza hipotensiva…

- Portarul echipei Napoli, David Ospina, a fost transportat la spital, dupa ce s-a prabusit pe teren la meciul de duminica, disputat împotriva formatiei Udinese, în etapa a XXVIII-a a campionatului italian Serie A, scrie News.ro.Ospina s-a ciocnit de atacantul Ignacio Pussetto în…

- David Ospina, portarul lui Napoli, i-a ținut atat pe coechipierii sai, cat și pe toți suporterii veniți pe stadionul San Paolo cu sufletul la gura. Cu doar cateva minute inainte de finalul primei reprize a partidei Napoli - Udinese, goalkeeper-ul columbian a cazut inconștient pe teren. Medicii…

- David Ospina, portarul lui Napoli, i-a ținut atat pe coechipierii sai, cat și pe toți suporterii veniți pe stadionul San Paolo cu sufletul la gura.Cu doar cateva minute inainte de finalul primei reprize a partidei Napoli - Udinese, goalkeeper-ul columbian a cazut inconștient pe teren. Medicii…

- Vlad Chiriches (29 de ani) a fost trimis in teren inca din primul minut de Carlo Ancelotti in meciul celor de la Napoli cu austriecii de la Salzburg, scor 3-1. In tur, echipa de pe San Paolo a castigat la scor de neprezentare, 3-0, potrivit mediafax.La fel ca in tur, polonezul Arkadiusz Milik…

- ​Dupa ce s-a impus cu 3-1 în tur, Napoli a avut de îndeplinit o simpla formalitate pe ''San Paolo" în fața celor de la FC Zurich. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti s-a impus cu 2-0 și și-a asigurat prezența în optimile Europa League. Vlad Chiriches, care nu mai…

- Fotbalistul echipei Napoli, Vlad Chiriches, a declarat, joi seara, ca pentru el a fost o bucurie faptul ca a revenit pe teren dupa cinci luni si jumatate, relateaza tuttomercatoweb.com, potrivit news.ro.Cristi Danileț anunța o revolta FARA PRECEDENT a magistraților la adresa lui Tudorel Toader:…

- Vlad Chiricheș (29 de ani) a revenit ca titular pe teren pentru Napoli, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, cu Zurich. In tur, italienii s-au impus cu 3-1. Fundașul roman a stat departe de teren cinci luni, dupa ce s-a accidentat la genunchiul stang intr-un meci din septembrie 2018 dintre…