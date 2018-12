Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite marti, dupa ce un autobuz deturnat de un barbat a lovit pietoni in estul Chinei, potrivit unui bilant prezentat de presa oficiala, relateaza AFP.

- Un barbat inarmat cu un cuțit a deturnat un autobuz și a intrat in mulțime, ucigand cinci persoane și ranind alte 21 de persoane. Incidentul teribil s-a petrecut intr-un oraș din China. Autorul...

- Panica in judetul Arges unde o ambulanta a explodat si a fost distrusa complet. Incendiul s-a produs la Costești, chiar in unitatea Serviciului de Ambulanța, cand ambulanta tocmai se intorsese de la un caz si se afla in parcul auto, scrie digi24.ro.

- În sudul orașului Cairo a fost descoperit un mormânt cu o vechime de peste 4 000 de ani, care conținea desene bine conservate, potrivit Ministerului Antichitaților din Egipt citat de CNN. Ministrul antichitaților, Khaled al-Anani, a declarat ca mormântul a fost descoperit…

- Jucatoarea de tenis Cristina Ene, cap de serie numarul 4, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de 15.000 de dolari de la Cairo (Egipt), informeaza News.ro.Ene a trecut in sferturi de Charlotte Lisalou Roemer Paredes, din Ecuador, scor 6-3, 6-0. In semifinale, Ene va…

- Cel putin 40 de persoane au murit si peste 60 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis marti, la Kabul, la o reuniune religioasa care celebra nasterea profetului Mahomed, au anuntat responsabili locali citati de AFP, dpa si Reuters. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde…

- Cocktail Holidays, companie de turism detinuta de familia Goicea, continua in aceasta iarna charterele spre Egipt, lansand curse charter speciale Bucuresti - Cairo, Bucuresti – Luxor pentru Craciun si Revelion, dar si Bucuresti – Hurghada de sarbatori, dar si in prima saptamana din ianuarie.

- Cel putin zece credinciosi crestini au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya din centrul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP si Reuters. Nicio grupare nu a revendicat in…