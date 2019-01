Stiri pe aceeasi tema

- Politistii damboviteni au tras mai multe focuri de arma, sambata seara, pentru a opri un sofer care nu a oprit la semnalul executat de acestia, trei gloante nimerind autoturismul, insa conductorul auto nu a fost prins, informeaza IPJ Dambovita, conform Agerprees. Potrivit sursei citate, nimeni…

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, intr-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece. Atacul armat a avut loc vineri la ora 13.30 (14.30, ora Romaniei) in restaurantul "Figlmuller", situat in…

- Polițiștii prahoveni au reușit sa identifice, miercuri, persoana care a sunat, marți seara, la 112 pentru a sesiza presupuse amenințari cu bomba la un supermarket din nordul Ploieștiului și la Spitalul Județean. (VEZI DETALII AICI) „In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul I.J.P. Prahova…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orelor 17.21, un barbat, in varsta de 24 ani, a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din municipiul Medgidia, circuland dinspre strada Republici catre strada…

- Politistii au urmarit sambata un autoturism BMW al carui sofer a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Un politist a tras focuri de avertismente, dar masina a scapat, ulterior fiind gasit un barbat impuscat care probabil ca a fost in autoturism. Cercetarile sunt in desfasurare.

- Un barbat de 41 de ani este cercetat pentru portul fara drept de obiecte periculoase, dupa ce politistii au descoperit un spray lacrimogen si un box metalic cu trei monturi metalice in taxiul pe care il conducea.