- Au fost momente delicate la bordul avionului in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite. Melania Trump se afla in aeronava, in momentul in care cabina piloților s-a umplut de fum, generand panica printre pasageri.

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a hranit vineri mai multi pui de elefant cu biberonul si a mers intr-un scurt safari in Kenya, in cadrul celei de-a treia etape a turneului sau african, in care nu este acompaniata de sotul sau, presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Afisand o atitudine…