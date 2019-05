Stiri pe aceeasi tema

- Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din Japonia, a trebuit sa aterizeze de urgenta in statul mexican Sonora dupa ce barbatul a inceput sa aiba convulsii. Autoritatile au informat ca barbatul, identificat ca Udo N, a murit din cauza unui edem cerebral cauzat de o supradoza…

- Un barbat a murit in urma unui atac de cord, dupa ce a incercat sa stranguleze o femeie in avion. De asemenea, acesta i-a amenințat pe ceilalți pasageri in timpul zborului, spuandu-le ca daca vor...

- Un avion Boeing 767, care apartine Air Zimbabwe a cerut sa aterizeze de urgenta pe aeroportul din Johannesburg, Africa de Sud, dupa ce un motor a luat foc in aer, informeaza Mediafax.Citește și: Vizitatorii pot intra doar pe baza de rezervare la expoziția Leonardo da Vinci de la Muzeul Luvru,…

- Un avion danez de lupta F16 a lovit o pasare vineri deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe insula din Marea Baltica, a anuntat pe Twitter armata daneza, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citeste si: Droguri pe o nava a Marinei in Muntenegru:…

- Un avion al British Airways a declarat urgenta in timpul zborului, in timp ce zbura pe ruta Calgary (Canada) – Heatrhrow (Londra), dupa ce un pasager a inceput sa se simta rau. Zborul are numarul BA 102 si trebuie sa ...

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest Airlines, care zbura marți, fara pasageri la bord, spre California, s-a confruntat cu o problema de motor și a fost nevoit sa aterizeze de urgența în Orlando (Florida), a informat Administrația federala a aviației din SUA (FAA), potrivit…