Panică în aer! Ce a pățit în zbor un avion TAROM Totul a fost in regula la decolare, insa avionul a inceput sa aiba probleme in aer. La 20 de minute de la decolare, piloții au inceput sa simta miros de fum in cabina lor. Aceștia au luat decizia de a reveni de urgența in Romania, potrivit stiripesurse.ro . Cei 25 de pasageri din avion au fost debarcați și așteapta sa li se puna la dispoziție o alta aeronava pentru a ajunge in Grecia. Avionul ART 42, care a avut probleme in timpul zborului, va fi verificat pentru a fi stabilita cauza incidentului. Un incident aviatic grav, in care a fost implicat fostul coleg de echipa al lui Ciprian Tatarușanu,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

