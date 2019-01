Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Kanye West s-a razgandit cu privire la decizia pe care o anunțase in luna octombrie, mai exact cea de a se distanța de politica. Acesta este un susținator al lui Donald Trump și acum cateva luni, a pomenit despre intenția lui de a candida la președenția SUA. Kanye West a primit numeroase critici la…

- Noul șef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marți lui Jim Mattis, a pus China in fruntea prioritaților sale, a aratat miercuri un oficial din ministerul american al apararii, citat de Rador. Fost cadru la Boeing, insarcinat din 2017 de Mattis sa amelioreze procesul de achiziții al…

- In timp ce parlamentul se piaptana, Europa arde sau, in cel mai bun caz, mai izbucneste cate o limba de foc din jar. Istoria ar putea compara tratarea Rusiei in anii '90, infrante si in recesiune, cu cea a Germaniei dupa 1918, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Actorul Jim Carrey l-a numit pe Donald Trump un "melanom", afirmand ca administratia actuala americana "violeaza sistemul nostru", scrie The Guardian, potrivit News.ro.Intr-un atac dur, dupa cum scrie The Hollywood Reporter, in timpul unei dezbateri la festivalul Vulture din Los Angeles, Carrey…

- Oficialitatile europene incearca sa-si asume rolul de intermediari intre Rusia si SUA, in speranta de a salva tratatul de control al armelor din perioada razboiului rece, pe care Donald Trump a amenintat sa-l revoce scrie The Guardian citat de Rador.