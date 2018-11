Stiri pe aceeasi tema

- Heramannstadt s-a impus pe terenul lui Sepsi, 3-1, și a urcat pe locul 11 in Liga 1, sibienii bifand a doua victorie consecutiva in campionat. Victoria a propulsat-o pe Hermannstadt peste Dinamo, care a cazut pe 13, dar Vasile Miriuța e convins ca fosta lui echipa va reuși sa iasa din subsolul clasmentului. …

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 12th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 4-0 (2-0) FC CFR 1907 Cluj - CSM Politehnica Iasi 1-0 (1-0) FC Hermannstadt…

- DINAMO-SEPSI LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 21.00 Echipele de start Dinamo: Penedo - Corbu, Mezague, Katiskas, Popovici - Cooper, R.Grigore - Hanca, Nistor, Salomao - Popa. Sepsi: Niczuly - De Moura, Viera, Jovanovici, Sato - Velev, Vasvari - Draghici, Nouvier, Fulop - Tandia.…

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, debuteaza azi pe banca lui Dinamo in campionat, dupa victoria cu 3-1 din Cupa și calificarea in "optimi". Dinamo - Sepsi se joaca in aceasta seara de la ora 21:00, in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Secretarul general al FC Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, vineri, la Casa Fotbalului, ca jucatorii vor invata ungureste in urmatoarea perioada pentru ca in aceasta seara vor intalni Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in campionat, iar in luna octombrie formatia AFK Csikszereda Miercurea Ciuc in Cupa Romaniei.…

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, debuteaza azi in campionat ca antrenor al lui Dinamo, dupa calificarea de marți in "optimile" Cupei Romaniei, 3-1 cu Dacia Unirea Braila. Dinamo - Sepsi se joaca in aceasta seara de la ora 21:00, in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport și liveTEXT pe…

- Azi, in a treia zi a "16-imilor" Cupei Romaniei, sunt programate 4 meciuri. Capetele de afiș sunt meciul Rapidului cu Turnu Magurele și al lui FCSB cu Unirea Alba Iulia. Echipele deja calificate in "optimi" sunt: Dinamo, Viitorul, CFR, Craiova, Poli Iași, CS Mioveni, Dunarea Calarași, "U" Cluj, Hermannstadt,…

- Azi, de la ora 16:30, continua meciurile din 16-imile Cupei Romaniei. 7 meciuri sunt programate azi, Chiajna - Viitorul și Chindia Targoviște - CFR Cluj fiind captele de afiș. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Echipele din Liga 1 care joaca azi sunt Poli Iași, Dunarea Calarași, CFR Cluj,AFC…