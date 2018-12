Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic iși felicita jucatorii dupa succesul categoric cu Craiova, scor 3-0. Il felicita nu doar pe Montini, autorul celor 3 goluri, ci și pe Gomelt, despre care spune ca e printre singurii care au luptat sa ramana la Dinamo. "Am facut un meci foarte bun. Jucatorii s-au adaptat mai bine decat…

- Imagine deplorabila pentru ceea ce, altadata, era un derby incantator. Pe un stadion ”Dinamo” acoperit de zapada, lucru care a intarziat startul jocului cu o ora, cateva sute de suporteri ai ”cainilor” au venit sa vada la treaba echipa de pe locul 11. Impotriva Craiovei,...

- Zapada care a cazut, incepand de vineri seara, in cantitati considerabile peste Bucuresti pune in pericol disputarea in conditii normale a derby-ului dintre Dinamo si Craiova. Meciul, programat in aceasta seara de la ora 20:00 pe stadionul din Sos. Stefan cel Mare, se va juca...

- Staff-ul celor de la CS U Craiova a luat o decizie extrem de importanta inaintea meciului de sambata cu Dinamo, programat in "Ștefan cel Mare", de la ora 20:00. Dinamo - CS U Craiova se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport!…

- Nigerianul Simon Zenke (29 de ani) a debutat la Dinamo in derby-ul cu FCSB, incheiat la egalitate, scor 1-1. Cornel Dinu și Basarab Panduru au ironizat prestația fotbalistului in care Mircea Rednic iși pune mari speranțe. "Pe mine m-a speriat ceva. Ca scapa undeva in partea dreapta si isi pierde mingea…

- Baschetbaliștii de la SCM „U“ Craiova continua sa uimeasca și sa adune puncte importante din meciurile cu echipele de top. Dupa ce au invins-o pe Dinamo la București și pe CSU Sibiu acasa, elevii lui Aleksander Todorov au reușit sa ...

- Echipa masculina de baschet a SCM „U“ Craiova a invins pe Dinamo, la Bucuresti, in prima runda din Liga Nationala, si acum este gata sa se impuna si contra gruparii CSU Sibiu, disputa fiind programata sambata, de la ora 19.30, ...