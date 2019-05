Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni are drum liber catre Liga I. Echipa ilfoveana a primit instiintare oficiala din partea Federatiei Romane de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, ca a indeplinit toate cerintele pentru a participa in prima liga. S-a considerat ca Academica Clinceni, echipa care…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis sancționarea clubului Pandurii Targu Jiu cu noua puncte. Acțiunea intra in vigoare daca formația de Liga 2 nu platește sumelele datorate jucatorilor Nikola Vasiljevic si Gordon Bunoza pana pe 30 mai 2019. In 2016, clubul Pandurii…

- Situata pe prima pozitie in clasamentul Ligii a IV-a de fotbal, cu un avans de sase puncte fata de Dumbrava Gilgau, dar cu un meci mai mult disputat, Unirea Mirsid pare mai decisa ca niciodata sa acceada in Liga a III-a de fotbal. Conducerea echipei a reusit doua acizitii importante intr-o perioada…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa ce s-au vandut drepturile de televizare a Ligii 1 pentru urmatorii cinci ani, ca va cere Federatiei Romane de Fotbal sa faca un nou dosar de licentiere pentru promovarea din Liga…

- Guvernele Romaniei, Serbiei, Bulgariei si Greciei vor constitui un Comitet initial de organizare in vederea depunerii celor doua candidaturi comune pentru gazduirea Campionatului European din 2028 si a Cupei Mondiale din 2030, anunta Ministerul Tineretului si Sportului intr-un comunicat de presa remis…