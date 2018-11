Stiri pe aceeasi tema

- LUCEAFARUL ORADEA – PANDURII TARGU JIU 1-0 Claudiu Codoban 81′ – pen. Moroz – Prejmerean, Oros (cpt.), Tinc (Vl. Opris 72′), Al. Baican – Vas. Pop (Al. Dulca 60′), Preoteasa, Codoban, Mitrica – Tira, G. Paraschiv (Ludusan 64′)…

- FC Viitorul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa FC Botosani, in etapa a XIII-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Vodut, in minutul 67, si Ianis Hagi, in minutul 85, din penalti pentru FC Viitorul, respectiv Trujic, in minutul 90+4 pentru FC Botosani, scrie news.ro.…

- Pe vremea in care toate stelele fusesera ”arestate” de echipa MApN, turma lui Gigica avea pastori cam nepasatori. ”Am pus niște pastori in care am incredere. Daca echipa nu e pregatita, e vina lor”, a decretat eroul nostru din poveste care a fost așa cum este. Suparat, Gigica l-a chemat la el pe sfatuitorul…

- Formatia FC Viitorul a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Poli Iasi, in primul meci al etapei a XI-a a Ligii I, in care Ianis Hagi a reusit sa marcheze de doua ori.Pentru FC Viitorul a marcat Ianis Hagi (19 si 45+2 - ultimul din penalti), iar pentru Poli Iasi a inscris…

- Desi meciul poate parea unul disproportionat, adversarul timisorenilor fiind una dintre cele mai de succes echipe ale momentului, ASU Politehnica nu s-a lasat si a jucat de la egal la egal cu Sepsi. Din pacate, ardelenii au reusit sa deschida rapid scorul. In minutul 17 Prosser a inscris la…

- Dupa primele meciuri ale acestei etape, tradiția se respecta și doua din trei echipe timișorene care se chinuie in jumatatea inferioara a clasamentului Ligii 2 sunt deja invinse. Ripensia Timișoara a luat bataie, sambata dimineața, cu 5 – 2 in partida susținuta la Pandurii Targu Jiu.…

- DACO-GETICA BUCURESTI – PANDURII TARGU JIU 2-2 Au marcat: Raphael Stanescu 12′, Adrian Voicu 58′ / Daniel Pirvulescu 27′, George Tudoran 65′ Daco-Getica București: Gavrilas – Val. Dima, Cotiga, Motroc, N. Musat – Calintaru (cpt.), D. Cirjan…