- Ieri seara, in penultima etapa din returul Ligii Naționale, echipa de handbal a Universitații Suceava a terminat la egalitate meciul de acasa cu Dunarea Calarași, scor 25 – 25. Dupa acesta remiza și infrangerea celor de la Minaur Baia Mare la CSM București, lupta pentru locul 8, ultimul ce ...

- Cupa Tymbark Junior, cea mai importanta competiție de fotbal din Romania dedicata elevilor intre 6 și 12 ani, a intrat in repriza a doua. Echipe de fotbal formate din elevi, fete și baieți, se confrunta, din 1 martie, in etapa zonala a competiției. Meciurile au loc in opt regiuni ale țarii, respectiv…

- Clasament 1.Dunarea Calarasi 26 19 5 2 52-18 62 2.Hermannstadt Sibiu 26 17 8 1 41-11 59 3.Chindia Targoviste 26 16 7 3 54-17 55 4.Acad Clinceni 26 13 7 6 42-32 46 5.CS Afumati 26 13 6 7 34-20 45 6.FC Arges 26 12 7 7 38-24 43 7.ASU Poli 26 12…

- Liga 2, etapa 23. Astazi se joaca meciuri amanate din cauza vremii. Miercuri, 28 martie 15:00 Academica Clinceni – Pandurii Tg. Jiu 15:00 Dacia Unirea Braila – Luceafarul Oradea 15:00 FC Arges – Foresta Suceava 15:00 Metaloglobus – Politehnica Timișoara 16:00 Balotești – Dunarea Calarași 16:00 CS…

- Biletul zilei Astazi optam pentru un combo din fotbal și tenis. In conditiile unei oferte total neatractive, redacția pariuri1x2.ro este nevoita, pentru moment, sa apeleze din nou la meciurile din ligile inferioare. Vom urmari chiar un duel din Romania. In Liga 2, Balotești intalnește…

- Penultima etapa a sezonului regular: play-off 2018, Liga Naționala de handbal masculin. Se joaca dupa sistemul 1-8, 2-7, 3-6 și 4-5, doua din trei, cu echipa mai bine clasata un meci in plus pe teren propriu. Dinamo incheie sezonul regulat al Ligii Naționale cu o victorie clara, reușița marți, 44-28…

- Gruparea de fotbal gorjeana incearca sa „colecteze” ceva puncte cu Academica pentru a ieși din zona retrogradabila. Dupa amanarea ultimei partide din campionat (chiar in weekend-ul trecut, cu CS Balotesti, din etapa a XXVI-a), Pandurii iși reia seria ”oficialelor” din Liga a…

- Dupa cum se știe, etapa cu numarul 17 a ligii a III-a de fotbal a fost amanata din cauza condițiilor meteo defavorabile. Asta dupa ce, viscolul și depunerea masiva de zapada au facut imposibila organizarea in bune condiții a partidelor care trebuiau sa se joace in 23-24 martie. Astfel, Comitetul Executiv…

- Etapa a 26-a din liga secunda debuteaza astazi cu 4 meciuri interesante. Capul de afiș al zilei este infruntarea dintre Ripensia Timișoara și Chindia Targoviște. Oaspeții sunt obligați sa caștige pentru a ramane in carțile unei promovari directe. Dambovițenii sunt acum la 7 puncte in spatele celor…

- Intrunit joi, 22 martie, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a hotarat cu unanimitate de voturi reprogramarea etapelor din acest weekend din Liga a III-a și a competițiilor naționale de juniori. Deciziile au fost luate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, in urma solicitarilor ...

- Conditiile meteorologice si precipitatiile cazute in ultimele zile i-au determinat pe reprezentantii Asociatiei Judetene de Fotbal sa amane etapa a III-a din returul Ligii a IV-a de fotbal, etapa ce urma sa se desfasoare duminica, 25 martie. “Comitetul de Urgenta al AJF Salaj, reunit in data de 20.03.2018,…

- S-a amanat etapa din Liga 3, doua meciuri din Liga 2 și toate competițiile de juniori. Intrunit joi, 22 martie, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis cu unanimitate de voturi reprogramarea etapelor din Liga 3 și a competițiilor de juniori. Deciziile au fost luate din cauza condițiilor…

- Etapa a 19-a: miercuri, 21 martie: Flacara Moțaței – Ajax Dobrotești 3-0, Jiul Podari – Viitorul Carcea 2-2, Progresul Bailești – UT Dabuleni 0-3, U Craiova 1948 – Danubius Bechet 6-0, Progresul Segarcea – Dunarea Calafat 2-3, Victoria Plenița – ...

- Liga Profesionista de Fotbal a hotarat aseara ca meciul CSM Poli Iasi – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I, care trebuia sa se joace duminica, se va disputa in ziua de miercuri, 11 aprilie, de la ora 18:00. Totodata, partida FC Botosani – Dinamo, contand pentru aceeasi etapa…

- Dupa doua victorii consecutive, cu Metaloglobus București și CS Mioveni, formația olteana Pandurii Targu Jiu a suferit prima infrangere din 2018. Gorjenii au pierdut cu scorul de 1-0 partida susținuta duminica, in Ardeal, in compania echipei AFC Hermannstadt, in etapa ...

- Asociația Județeana de Fotbal a decis ca startul parții a doua din liga a patra sa aiba loc pe 25 martie. Asociația Județeana de Fotbal (AJF) Vaslui a decis, in ședința tehnica premergatoare startului sezonului de primavara, ca liga a patra sa se reia pe 25 martie, cu etapa a 12, prima a returului.…

- Ionut Lupescu pare sa fie candidatul sustinut de cele patru formatiuni sportive din Gorj, care au drept de vot, la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Reprezentantii CS Pandurii Targu Jiu spun ca nu pot dezvalui cu cine v...

- Daca in 2017 nu a reușit sa caștige pe stadionul „Minerul“ din Motru, in 2018 ii merge foarte bine echipei Pandurii Targu Jiu, sambata izbutind al doilea succes consecutiv pe teren propriu. Trupa lui Adrian Bogoi s-a impus cu scorul ...

- La finalul acestei saptamani (10 si 11 martie) vor avea loc duelurile din cadrul rundei a 24-a la fotbal, potrivit FRF. Etapa a 24-a a ligii a 2-a programeaza sambata, 10 martie, incepand cu ora 12.30, pe arena centrala Ion Comsa din Calarasi partida dintre Dunarea si CS Afumati, a anuntat AFC Dunarea.

- Comisia de Disciplina a Federatiei de Fotbal din Grecia a dat decizia in cazul meciului dintre PAOK si Olympiakos, abandonat dupa ce antrenorul oaspetilor a primit o rola de hartie in fata. PAOK a pierdut cu 0-3 si a primit si o depunctare de trei puncte. Mai mult, va juca urmatoarele doua partide…

- Nu se joaca deloc fotbal in acest week-end in Romania. Dupa ce Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile din prima etapa in play-offul si playout-ul Ligii I, Federatia Romana de Fotbal a decis sa procedeze, in mod asemanator, cu etapa de Liga a 2-a si cu prima runda a returului in Liga a 3-a.…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Dupa ce nu a jucat ieri partida cu FC Botosani, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal hotarand ca meciul sa fie amanat, din cauza vremii nefavorabile, CSM Politehnica Iasi nu va disputa nici al doilea duel oficial programat in aceasta saptamana. Disputa ce la Cluj,…

- FRF a decis astazi ca etapa a 16-a din Liga a III-a sa nu se mai dispute vineri, 2 martie, și sambata, 3 martie, ci pe 28 martie. Decizia a venit in urma numeroaselor cereri primite de la cluburile participante, ...

- La putin timp dupa ce a fost anuntata amanarea etapei din weekend, LPF a transmis un comunicat oficial in care a explicat cum va fi modificat programul competitional al ultimei parti a campionatului. Astfel, meciurile care ar fi trebuit sa se joace la finalul acestei saptamani…

- S-a amanat prima etapa din play-off și din play-out. Cand se vor juca meciurile. Liga Profesionista de Fotbal a decis, in ședința de miercuri, sa amane disputatea primei etape din play-off și play-out, din cauza vremii. Decizia a fost luata de oficialiiLPF dupa ce majoritatea cluburilor din Liga 1,…

- Vremea potrivnica din aceste zile a speriat cluburile de fotbal din Liga a 2-a. La finalul saptamanii e programata a doua etapa din 2018, insa majoritatea conducatorilor echipelor din esalonul secund au solicitat Federatiei Romane de Fotbal sa amane etapa a 23-a. Toate cele opt jocuri programate in…

- Cum vremea a continuat sa se inrautateasca, in special in sudul tarii, acolo unde vor avea loc toate meciurile din Liga a II-a programate la finalul acestei saptamani, sapte dintre cele opt echipe organizatoare si-au mentinut decizia de a solicita Federatiei Romane de Fotbal amanarea. Astfel, ierii,…

- Rezultate: Foresta Suceava – Dacia Unirea Braila 1-0, Stiinta Miroslava – FC Arges 2-3, Pandurii Tg Jiu – Melaloglobus Bucuresti 1-0, AFC UTA – Academica Clinceni 1-3, Sportul Snagov – Ripensia Timisoara 1-1, ASU Poli Timisoara – Chindia Targoviste 1-2, CS Afumati – CS Balotesti 4-1, Dunarea Calarasi…

- Vineri, 23 februarie, in sala de sport din Coltau s-a desfasurat etapa locala la ONSS fotbal baieti I-IV. Au participat echipele scolilor din Satulung, Sacalaseni, Coltau si Remetea Chioarului. Echipa din Remetea a obtinut urmatoarele rezultate: 1-1 cu Sacalaseni; 13-0 cu Satulung; 6-0 cu Coltau, calificandu-se…

- Leicester City si Stoke City au remizat, 1-1, intr-un meci disputat sambata in etapa a 28-a a campionatului englez de fotbal Premier League. Oaspetii au marcat prin Shaqiri in minutul 43, iar ''Vulpile'' au egalat dupa pauza prin autogolul lui J. Butland (70). …

- Liga 2-a debuteaza in 2018 astazi cu meciurile din cadrul etapei a 22-a. Chindia Targoviște, ocupanta locului 3 și una dintre candidatele la promovare, joaca pe terenul lui ASU Poli Timișoara, de la ora 12:00. Cel mai așteptat duel al rundei, cel dintre Dunarea Calarași și AFC Hermannstadt, va avea…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Joi, in primul joc cu liderul Seriei a IV-a din Liga a III-a, „luceferii” au terminat la egalitate, scor 1-1, disputa de pe Stadionul „Jiul”. Golul bihorenilor a fost marcat de camerunezul Marius Obekop (23 de ani) cu un sut frumos de la 16 metri. Fost international de juniori al Camerunului…

- Chiar inaintea (re)debutului oficial, formația de fotbal gorjeana a reușit sa mai transfere doi jucatori. E vorba de un fundas si un mijlocas, mai precis de un ”stranier” și un fost jucator autohton de Liga I. Ramane de vazut cat de bine se vor integra cei doi la Pandurii, avand in vedere ca…

- Cel mai important joc al etapei a 22-a, prima a mini – returului va avea loc la Calarasi. Duminica, 25 februarie, incepand cu ora 15.00 arena Ion Comsa va gazdui derby-ul momentului, Dunarea – AFC Hermannstadt, formatii aflate pe primele doua locuri in topul ligii a 2-a.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Asociația Județeana de Fotbal (AJF) Dolj a anunțat programul meciurilor din etapa a treia a Cupei Romaniei. Meciurile sunt programate pe 25 februarie, de la ora 11.00, dupa cum urmeaza: Recolta Cioroiași – Progresul Cerat, Fulgerul Maglavit – Dunarea Calafat, ...

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Interventie politica in lumea sportului: Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Mai mult, ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Starul brazilian Neymar a inscris patru goluri pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Dijon, miercuri seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Uruguayanul Edinson Cavani si-a trecut, la randul sau, numele…

- Cota zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Avancronica pentru meciul Borussia Dortmund – Wolfsburg. Competiție – Bundesliga / Etapa 18 Forma Borussia Dortmund (ultimele 5 partide ) – V V I V V Forma Wolfsburg (ultimele 5 partide) – E I E V V Pontul zilei pentru pariuri vine astazi din Bundesliga, Germania.…

- Decimata de absențe, patru la numar: fundașul Miguel Torres și mijlocașii Adrian, Juan Carlos și Diego Rolan, Malaga nu a reușit sa-și adjudece nici macar unul din cele trei puncte puse in jocul de luni seara, de pe teren propriu, ...

- Liderul din Premier League, Manchester City, pastreaza distanța de 15 puncte fața de concitadina și totodata principala sa urmaritoare Manchester United, dupa ce s-a impus miercuri seara, pe „Etihad Stadium” (53.556 spectatori), scor 3-1, Watford, in etapa a 22-a. Golurile ...