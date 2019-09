Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in meciul din prima etapa a Ligii a 4-a, CSM Campia Turzii a pierdut pe propriul teren cu scorul de 0-2 (0-1), in fata formatiei Ariesul Mihai Viteazu, la capatul unui meci... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- LPF a anuntat programul viitoarei etape in care Pandurii vor intalni la Targu-Jiu pe CFR Cluj. Gorjenii vor deschide etapa a sasea a Ligii I urmand sa joace meciul cu CFR vineri seara de la ora 20:00. Pe Iuliu Muresanu l-a prins frica amintindu-si...

- Dupa acel 1-1 de pe propriul teren, din etapa de debut absolut in campionatul Ligii a III-a de fotbal, in compania Astrei 2, trupa prahoveana CS Blejoi s-a deplasat vineri, 30 august 2019, chiar in ziua meciului, la Alexandria, pentru a-i oferi replica echipei locale, CSM, o fosta contracandidata a…

- ASU Poli Timisoara s-a impus clar la Targu Jiu, 3-0 cu Pandurii, stergand esecul inaugural, 0-1, acasa, cu CS Mioveni. Printre marcatorii echipei timisorene s-a aflat si Adrian Ungureanu, experimentatul mijlocas revenit pe gazon dupa o grava accidentare. „Am trecut prin clipe grele, dupa o accidentare…

- Vineri incepe o noua ediție a Ligii a II-a la fotbal. Privind numele competitoarelor, pare cel mai puternic sezon de cand „Divizia B” se joaca in acest format, cu o serie unica. Echipe istorice ca Rapid, U Cluj, Petrolul, UTA, de ce nu Ripensia și Politehnica, alaturi de FC Argeș, Farul etc, alimenteaza…

- Valeriu Rachita (49 de ani) a ajuns la o ințelegere cu Sportul Snagov, echipa pe care o va pregati in urmatorul sezon al Ligii 2. Ultima data la ACS Poli Timișoara, echipa cu care a retrogratat in Liga 3, Valeriu Rachita se intoarce pe banca tehnica a echipei Sportul Snagov pe care a mai pregatit-o…

- ASU Politehnica Timișoara a avut in sezonul trecut unul dintre cele mai slabe atacuri din Liga a II-a. Dorit de mai mult timp la echipa suporterilor, Mircea Axente, 32 de ani, a acceptat azi oferta si a semnat pe doi ani de zile. In iarna el a ales sa evolueze la „U" Cluj, grupare cu pretentii la promovare,…

- FCU Craiova, formația lui Adrian Mititelu, ar putea juca meciurile de acasa din sezonul urmator al Ligii 3 tot in exil, dar la Targu Jiu. In campionatul trecut, alb-albaștrii au jucat acasa la Severin. Interdicția pentru FCU Craiova pe „Ion Oblemenco" se pastreaza, iar Adrian Mititelu e in cautarea…