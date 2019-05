Stiri pe aceeasi tema

- De joi pana duminica au fost programate jocurile etapei a 34-a din Liga 2. Am avut meciuri interesant, o gramada de goluri marcate (39 in noua jocuri) și cateva mici schimbari. Clinceni și Chindia raman in continuare pe locurile promovabile direct, in timp ce Cluj sau Petrolul așteapta batalia cu o…

- Targoviștenii au intalnit azi pe Eugen Popescu pe ilfovenii de la Balotești, in meciul din etapa 34 a Ligii Post-ul Chindia se impune categoric in meciul cu Clinceni și e tot mai aproape de promovare! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Etapa a 31-a din liga secunda continua azi cu duelul dintre Dacia Unirea Braila și „U" Cluj. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și TV Digi Sport, de la ora 11:30. ...

- Etapa a 29-a din liga secunda debuteaza astazi, cu duelul dintre Daco-Getica și U Cluj. Partida a inceput la ora 17:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live » Daco-Getica - U Cluj 0-0 Click AICI pentru live+statistici Echipele de start:…

- FCSB CRAIOVA. Va fi cel de-al 13-lea meci pe care-l primeste Ovidiu Hategan in februarie si martie! Are deja patru in Liga 1, trei in Europa League, tot atatea in Arabia Saudita, unul in preliminariile Euro 2020 si un meci amical. Scandal MONSTRU pe axa FCSB - CSU Craiova. Gigi Becali: "Credeam…

- Etapa a doua a turneului play off din Liga 1 programeaza, la Ovidiu, meciul dintre FC Viitorul si CFR Cluj campioana en titre a Romaniei si lider actual al clasamentului . Meciul se joaca sambata, 16 martie, de la ora 20.30. In clasament, CFR ocupa locul intai, cu 30 de puncte, in vreme ce Viitorul…

- Cum toate contracandidatele la promovare au reușit sa-și impuna jocul și sa caștige și in aceasta etapa (in runda I primele cinci clasate au avut victorii pe linie, iar acum Snagov, Clinceni si Chindia au mai adaugat inca trei punte in dreptul lor, in timp ce U. Cluj joaca astazi), presiunea care a…

- Etapa 24 din Liga 1 debuteaza cu partida dintre Viitorul și Poli Iași, doua formații care lupta pentru calificarea in play-off. Meciul va incepe la ora 20:00 și va putea fi urmarit in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Echipa lui Hagi…