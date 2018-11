Stiri pe aceeasi tema

- Singura formatie prahoveana din Liga Elitelor, Petrosport Ploiesti – participanta la categoria Under 19 in cea mai importanta competitie juvenila organizata de catre Federatia Romana de Fotbal – a urcat pe locul 4 in clasament, dupa victoria cu 6-1 repurtata in fata celor de la Sport Team Bucuresti!…

- Liga 2, etapa a 15-a. UTA – U Cluj, derby-ul rundei. Program și rezultate. Vineri, 2 noiembrie 18:00 Ripensia Timișoara – FC Arges Sambata, 3 noiembrie 11:00 Daco-Getica Bucuresti – Luceafarul Oradea 11:00 ACS Poli Timisoara – Aerostar Bacau 11:00 Academica Clinceni – ASU Politehnica Timișoara 11:00…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa ACS Poli Timisoara, in primul meci al etapei a XIV-a a Ligii a II-, infomreaza News.ro.Golurile au fost marcate de Gavra ’24, ’70, Dumitrescu ’48 si Goga ’87. Partida CS Mioveni – Daco-Getica Bucuresti…

- Liga 2, etapa a 12-a. Chindia – UTA și ASU Poli – Ripensia, derby-urile rundei. Program și rezultate. Petrolul – CS Mioveni se joaca miercuri. Sambata, 13 octombrie 2018 11:00 Luceafarul Oradea – CS Balotesti 11:00 Metaloglobus Bucuresti – Academica Clinceni 11:00 ACS Energeticianul – ACS Poli Timisoara…

- Gorjenii de la Pandurii Targu Jiu au deschis scorul la 10 minute al partidei cu UTA Arad dupa startul reprizei secunde, dar elevii lui Ionuț Popa n-au renunțat și au intors rezultatul prin reușitele lui Cublesan (73) și Oprea (90). Tehnicianul de 65 de ani a analizat in stilu-i caracteristic rezultatul.…

- Formatia FC Arges a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Petrolul Ploiesti, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii a II-a.Golurile au fost marcate de Buhaescu ‘3, Nastasie ’48 si Gheorghe ‘90+4. Partidele CS Balotesti – Academica Clinceni si Pandurii Targu Jiu – UTA…

- Pandurii Targu Jiu nu a reusit sa obtina victoria in deplasarea de la Daco-Getica Bucuresti, fosta Juventus. Cele doua echipe au remizat, scor 2-2, golurile gorjenilor fiind inscrise de Daniel Pirvulescu (min. 27) si George Tu...

- Cu primele doua a remizat, iar sambata spera sa obtina primul succes stagional. Retrogradata din Liga 1, formatia banateana vine la Sinmartin fara antrenorul Ionel Ganea, care a demisionat, iar in locul sau a fost numit localnicul Petre Vlatanescu. O „manta de vreme rea”, cum se practica…