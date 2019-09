Pandele se retrage din cursa pentru prezidențiale: Nu vreau să îi fac rău soției „Cand am anuntat intentia de a candida, Gabi nu mai era in conducerea PSD. Fusese eliminata din CEx si BPN. Am fost de acord cu intrarea Gabrielei in politica. Am sustinut-o, am imbarbatat-o in multele momente cand i-a fost foarte greu. Ca orice familie intemeiata pe iubire si respect, hotararile decisive le luam impreuna. Nu pot sa-i fac un rau lui Gabi prin deciziile mele. Dar ea mi-a garantat ca va duce mai departe lupta pentru valor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

