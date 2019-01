Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Cristian Dide a amplasat duminica o pancarta luminoasa pe gramada de zapada murdara depozitata in Piata Victoriei, pe care este scris cu majuscule "Aici e PSD Firea", transmite news.ro.Dide si-a exprimat astfel nemultumirea fata de "administratia Firea-PSD". De altfel,…

- Este disponibil un stoc de material antiderapant de peste 17.000 tone Directia Generala de Asistenta Sociala continua actiunile privind identificarea si cazarea persoanelor fara adapost Ca urmare a prognozelor meteorologice care anunta ninsori in Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus…

- Jandarmeria a fost huiduita de multimea care s-a adunat in Capitala pentru a participa la parada de 1 decembrie. „Rusine!” a fost mesajul transmis de cei prezenti, care s-au intors cu spatele atunci cand au defilat efectivele de jandarmi si mijloacele tehnice din dotarea institutiei. In timp ce specialistii…

- Primaria Capitalei anunța ca au fost pregatite 328 de utilaje pentru a interveni duminica noaptea dupa ce meteorologii au anunțat ninsoare, operatorii de salubritate urmand sa aplice material derapant pe tot parcursul nopții. Utilajele urmeaza sa fie poziționate in mai multe zone ale Capitalei, scrie…

- Operatorii de salubritate vor actiona in mai multe zone ale Capitalei si vor aplica material derapant pe tot parcursul nopții. Iarna in Romania: vant, lapovita, ninsori si temperaturi resimtite de MINUS 20 de grade Celsius. Cum va fi saptamana viitoare "Avand in vedere avertizarea primita…

- Gabriela Firea a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea, intr-o conferința de presa care a avut loc la sediul Primariei Capitalei. Edilul l-a acuzat pe liderul PSD ca a avut o intalnire cu primarii de sectoare, la care ea nu a fost invitata, in care a adus in discuție o ordonanța prin care sectoarele…

- Dan Cristian Popescu, viceprimar PNL al Sectorului 2, sustine, referitor la informatiile furnizate de Gabriela Firea seara trecuta, potrivit carora Liviu Dragnea intentioneaza sa desfiinteze Capitala prin OUG, ca prefera sa fie "sectorian 2", acuzand edilul Capitalei ca nu a lasat nimic concret in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acordat un interviu pentru Romania TV, in care a acuzat jocurile pe care le face Liviu Dragnea la Capitala. Consilier general al PSD in Primaria Capitalei, Orlando Culea, susține ca Gabriela Firea este ”in prag de paranoia” și arata ca punctul slab…