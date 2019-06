Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legii, "demnitatea de viceprimar este o functie eminamente politica, cei care ocupa aceste functii fiind consilieri locali agreati de majoritatea politica constituita in cadrul consiliilor locale, care le acorda votul pe criterii preponderent de natura politica. Consiliul Local poate revoca…

- Beneficiarii de ajutor social din Focșani vor putea munci la curațenia și intreținerea unitaților de invațamant din municipiu. Consilierii locali focșaneni vor discuta, la ședința ordinara a forului legislativ local, din aceasta saptamana, modificarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Administratia locala si MApN au gasit o solutie pentru rezolvarea problemelor ivite la intrarea in cartierul Militari de pe strada Timisoarei. Primarul Francisc Boldea nu a reusit sa convinga consilierii opozitiei pentru trecerea terenului din proprietatea MApN in cea a Primariei Lugoj. Liberalii, useristii…

- 'Ati pierdut procesul cu ANI. E o problema de moralitate, cred (...) Trebuie sa eliberati postul', a spus Cristian Niculescu Tagarlas. In replica, viceprimarul Noemi Vida a spus ca nu intentioneaza sa plece din post pentru ca nu a primit inca o instiintare oficiala. Refuzul acesteia a fost sustinut…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati vineri, 19 aprilie, de la ora 13.00, in sedinta ordinara, cu 32 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat bugetul municipiului pe 2019, datele actualizate pentru modernizarea sediului Colegiului Economic, modernizari de strazi, inclusiv continuarea…

- O acțiune de ecologizare a avut loc la sfarșitul saptamanii in Sighetu Marmației, in zona Locul Targului.Cei care au dat dovada de responsabilitate și simț civic sunt liberalii sigheteni. “Impreuna cu tinerii din Partidul Național Liberal Sighetu Marmației am ecologizat zona Locul Targului. Acțiunea…

- Sapte candidati independenti si 23 de partide s-au inregistrat la BEC pentru alegeri. PSD deschide lista cu Rovana Plumb, ALDE cu Norica Nicolai, PNL-Rares Bogdan, iar la PMP pe primul loc este fostul presedinte Traian Basescu. Social-democratii au depus marti lista candidatilor pentru europene, alaturi…