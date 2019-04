Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani dupa scandalul Panama Papers, cele 22 de tari vizate de dezvaluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consortiului international de jurnalisti de investigatie (ICIJ) care a efectuat ancheta potrivit Agerpres. Rezultatele citate miercuri de AFP…

- Rezultatele citate miercuri de AFP arata ca autoritatile fiscale au recuperat de la autorii fraudelor 252 de milioane de dolari in Regatul Unit, 183 de milioane de dolari in Germania, 136 de milioane in Franta, 96 de milioane in Australia etc., iar totalul de 1,2 miliarde ar putea sa mai creasca.…

- In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. Daca va fi…

- Aceasta este cea mai mare amenda impusa vreodata de justitia franceza intr-un dosar de evaziune fiscala. La aceasta suma se adauga despagubiri suplimentare in valoare de 800 milioane de euro catre statul francez in calitate de parte civila. De asemenea, UBS France, filiala franceza a grupului…

- FIFA a anuntat, joi, ca în luna ianuarie s-au facut în întreaga lume 3.716 transferuri internationale, suma totala cheltuita pentru acestea fiind de 1,09 miliarde de dolari.În ianuarie 2019 s-au facut cu 9,2% mai multe transferuri decât în ianuarie 2018. Însa…

- Cluburile din cele cinci campionate mari de fotbal ale Europei au cheltuit 570 milioane de euro (642,8 milioane de dolari) pe transferuri in ultimul mercato de iarna, a anuntat joi FIFA, citata de AFP. Cluburile din aceste campionate, Germania, Anglia, Spania, Franta si Italia, reprezinta 59,1% din…

- Cluburile din cele cinci campionate mari de fotbal ale Europei au cheltuit 570 milioane de euro (642,8 milioane de dolari) pe transferuri in ultimul mercato de iarna, a anuntat joi FIFA, citata de AFP. Cluburile din aceste campionate, Germania, Anglia, Spania, Franta si Italia, reprezinta…

- Australia a semnat luni un contract de producție cu constructorul francez Naval Group pentru o flota de 12 submarine noi, în valoare de 50 de miliarde de dolari australieni ($ 35,5 miliarde), încheind o disputa de doi ani care punea la îndoiala una dintre cele mai profitabile oferte…