- Autoritațile din Rusia au observat faptul ca SUA iși consolideaza prezența militara in Orientul Mijlociu, lucru care poate insemna ca Administrația de la Washington pregatește un atac impotriva forțelor guvernamentale din Siria, a transmis luni Ministerul Apararii din Rusia, relateaza Reuters.Generalul…

- Guvernul din Gibraltar a anuntat luni ca va retrage navei Aquarius pavilionul sau, dupa ce i-a cerut sa-si suspende activitatile de salvare pentru care nu este inregistrata pe teritoriul britanic, informeaza AFP. Inregistrata in 2009 in Gibraltar ca nava de cercetare (survey vessel), Aquarius opereaza…

- In urma cu 2.000 de ani balenele nordice si cenusii populau Marea Mediterana, conform unui studiu publicat miercuri ale carui concluzii sugereaza ca romanii vanau aceste vietuitoare si au contribuit la disparitia lor. ''Analizele moleculare recente ale osemintelor gasite in regiunea Gibraltar…

- O nava sub pavilion Panama, la bordul careia se afla 22 de navigatori români neplatiți de mai multe luni, a fost reținuta în portul Lorient din Franța, din cauza încalcarii condițiile convenției de munca MLC 2006. Potrivit reprezentanților Sindicatului liber al Navigatorilor (SLN)…

- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul."Am primit un mesaj din Malta…

- Un cargobot danez cu 108 migranti la bord, salvati vineri in largul Libiei, a fost autorizat, in noaptea de luni spre marti, sa acosteze in Sicilia, insa incertitudinea domea in continuare cu privire la soarta altor 234 de migranti, aflati la bordul Lifeline, o nava inchiriata de un ONG, relateaza…