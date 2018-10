Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of PNL (National Liberal Party) criticized on Wednesday the decision of the Minister of Justice, Tudorel Toader, in regards to launching the revoking procedure of the Prosecutor General of Romania, Augustin Lazar, saying that this proposal is "absurd", "stupid" and "lacking arguments". …

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Tudorel Toader a avut un schimb dur de replici cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, in dupa-amiaza zilei de duminica. Inițial, Lazar a lansat un mesaj de susținere a magistraților care au protestat in București. Ministrul l-a criticat pe omul pe care il evalueaza și a spus ca se afla…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustine ca discursul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este unul plin de ofense la adresa magistraturii si a Ministerului Public si arata nivelul la care este institutia in holul careia se afla statuia lui Mihail Kogalniceanu, precum si nivelul la…

- Sectia pentru procurori a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale ministrului justitiei din data de 27.08.2018, potrivit carora „Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (…) s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a lansat acuzații grave, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca a demarat procedura de evaluare a activitații șefului procurorilor."Toate protocoalele incheiate cu SRI au fost denunțate,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, Augustin Lazar, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.”Declaratia…