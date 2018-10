Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” al judetului Prahova, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Rudului nr.96, județul Prahova, continua activitatile de recrutare pentru admiterea la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti a candidaților…

- In data de 13 septembrie se implinesc 170 de ani de la memorabila Batalie din Dealul Spirii, lupta eroica a celor 166 de ostasi pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu, impotriva celor aproape 6000 de soldati ai ostirii otomane veniti pe pamant romanesc sa suprime idealurile Revolutiei de la 1848.…

- F.T. Ieri dimineata, salvamontistii din Busteni au solicitat ajutorul reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ((lSU) „Serban Cantacuzino” Prahova in sensul de a chema un elicopter SMURD dotat cu troliu pentru a scoate dintr-o prapastie trupul neinsufletit al unei femei in varsta…

- F.T. Cinci autospeciale de stingere cu apa și spuma și 25 de pompieri au intervenit, ieri dupa amiaza, in satul Conduratu ( comuna Baba Ana), pentru a stinge flacarile care au cuprins doua fanare, apelul fiind primit prin intermediul Numarului Unic “112”. Potrivit reprezentanților de la Inspectoratul…

- F.T. In contextul minivacanței de Sfanta Maria Mare, incepand de astazi, aproximativ 230 de pompieri, cu 73 de mijloace tehnice, sunt pregatiți sa intervina pentru acordarea ajutorului medical de urgența și stingerea incendiilor. De asemenea, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al Inspectoratului…

- F.T. Astazi, la S.C. OMV PETROM – Rafinaria PETROBRAZI, pe platforma Rampei CF Negoiești, este programat un exercitiu pentru antrenarea structurilor profesioniste ale ISU Prahova, in ideea de a fi verificat modul in care se intervine in cazul producerii unui accident major cu punerea in aplicare a planului…

- F.T. Nici in bancurile cele mai sinistre nu auzi o astfel de intamplare. Ieri, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino ” Prahova au fost solicitați sa intervina pentru a debloca ușa unei locuințe unde, conform unor informații, se afla cadavrul unei femei in…