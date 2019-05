Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorț, miliardarul american Jeff Bezos va pastra controlul acțiunilor pe care el și soția sa le dețin la gigantul Amazon, scrie AFP.MacKenzie Bezos a anunțat joi pe Twitter ca cedeaza, dupa divorț, 75% din acțiunile pe care le dețin cei doi la Amazon. Ea va pastra în continuare 25%…

- Averea lui Ortega este estimata la 62,7 miliarde de dolari (55,5 miliarde de euro), potrivit Forbes. In 2015, cand acțiunile companiei Inditex au atins nivelul maxim, misteriosul fondator al Zara a fost, pentru scurt timp, cel mai bogat om din lume, cu un patrimoniu de 80 de miliarde de dolari (71…

- Recordul pentru cea mai tanara miliardara din istorie tocmai a fost doborat. La doar 21 de ani, aceasta a reușit sa stranga o avere de peste un miliard de dolari cu ajutorul companiei sale de produse cosmetice. In topul Forbes, Ion Țiriac figureaza cu o avere de 1,2 miliarde de dolari.

- Fondatorul Novatek, Leonid Mihelson, a ajuns in fruntea clasamentului celor mai bogați ruși, realizat anual de revista Forbes. In ultimul an, averea sa a crescut cu șase miliarde de dolari și se ridica la 24 de miliarde de dolari. Liderul topului de anul trecut, președintele Consiliului de Administrație…

- Guvernul federal american a obținut un excedent de 9 miliarde de dolari, în ianuarie, arata datele afișate marți de Departamentul Trezoreriei, de 3,3 ori mai puțin decât în anul anterior, conform datelor citate de agenția de presa Reuters. Deficitul pentru anul fiscal pâna…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor, publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 1.818 la nivel mondial.Comparativ, anul trecut, Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial…

- Comparativ, anul trecut, Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes, tot cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Potrivit AFP, la varf, nu exista modificari in clasamentul celor mai bogati oameni ai lumii, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ramanand cel mai bogat am al lumii, in fata lui…