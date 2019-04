Pana pe data de 15 aprilie, locuitorii municipiului Vaslui pot dezbate si face propuneri cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019

Stiri pe aceeasi tema

- uma totala necesara este de circa 5,73 de milioane de lei, din care 3,5 milioane lei, pentru continuarea lucarilor incepute. Printre obiective se numara lucrari sau finantarea unor proiecte derulate la unitati de invatamant, finalizarea pistei de skateboard si continuarea lucrarilor la noul bazar, reabilitarea…

- Primaria Sfantu Gheorghe preconizeaza sa realizeze, in acest an, investitii in valoare de circa 32 milioane de lei pentru intretinerea si dezvoltarea infrastructurii orasului. In cadrul Planului de investitii pe anul 2019, postat pe pagina de internet a Primariei, sunt prevazute, printre altele, reabilitarea…

- 42 de milioane de euro ar urma sa coste aqua park-ul Primariei, bani care vor veni de la bugetul local. Primarul Emil Boc recunoaște ca municipalitatea nu dispune de acești bani. “Acești bani Primaria nu îi are în buget. Doar anul trecut am pierdut 28 de milioane de euro. Daca îi…

- In aceasta perioada, municipalitatea vasluiana lucreaza la inchiderea anului 2018 si la creionarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, buget care, in luna februarie, ar urma sa intre in dezbatere publica si apoi prezentat spre aprobare consilierilor locali. “Vom avea si in acest an…

- Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa ca institutia pe care o conduce a incheiat anul 2018 cu un excedent bugetar, preconizandu-se ca acesta va fi mai mare decat cel inregistrat in 2017, care s-a cifrat la peste 7 milioane de lei. Cea mai…

- Specialistii din cadrul Primariei municipiului Vaslui vor intocmi in cursul acestui an Planul Urbanistic Zonal pentru urmatorii 15 ani, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, primarul Vasile Paval. Acesta a precizat ca documentul va fi supus dezbaterii publice, astfel incat sa cuprinda…

- La conferința au mai participat viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu și consilierul primarului,Cosmin Bozieru. In momentul de fața la nivelul municipiului sunt 51 de investiții cu finanțare pe fonduri europene, fonduri guvernamentale dar și fonduri de la bugetul local. Printre cele 51 de investiții…