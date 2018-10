Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant surprins pe strazile capitalei Georgiei, Tibilisi. Un barbat și-a reintalnit cainele pe care l-a pierdut in urma cu trei ani, timp in care l-a cautat neincetat. Giorgi Bereziani, in varsta de 62 de ani, și-a pierdut cainele in 2015. El a batut strazile orașului Tibilisi in lung și…

- In septembrie 2018, o familie de cetateni rusi a fost implicata intr-un accident rutier pe Valea Oltului. Cainele lor a fugit din masina si s-a facut nevazut. Animalul a fost gasit dupa cinci saptamani de un politist valcean, care i-a notificat stapanul.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat, marti, ca au retinut un barbat in dosarul violentelor exercitate impotriva fortelor de ordine la protestul din 10 august din Piata Victoriei.

- O noua inregistrare cu prabușirea podului de la Genova a fost data publicitații. Inregistrarea a fost difuzata de Garda Financiara, aflata in subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia. In urma tragediei din Italia, nu mai puțin de 43 de oameni și-au pierdut viețile. Intre aceștia, doi…

- O tragedie a fost la un pas sa se produca, vineri dimineața, cand un barbat s-a aruncat in fața trenului, la stația de metrou Constantin Brancoveanu. Angajații Metrorex, insa, s-au mobilizat in timp util si au franat inainte de a se produce un impact.

- Un barbat și-a transmis live sinuciderea pe internet, dupa ce a fost harțuit in mediul online. Britanicul a transmis live, folosind o platforma video online, momentul in care s-a spanzurat. Unii dintre...

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Resita, care s-a accidentat dupa ce a cazut cu bicicleta, a fost salvat de un caine al jandarmilor, care l-a protejat, incalzindu-i corpul, pana la sosirea acestora. „Am fost solicitati de urgenta, deoarece un barbat a cazut cu bicicleta in zona Muntelui Semenic…

