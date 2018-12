Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de relatii cu publicul din cadrul instantelor galatene isi vor suspenda programul cu publicul in urmatoarea perioada. Dosarele de la Curtea de Apel Galati si instantele arondate pot fi studiate pe portalul instantelor de judecata.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in cursul lunii decembrie 2018 se depun Cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2019, la Centrele Judetene ale APIA sau al…

- Cei care vor sa vanda bețe și alte produse specifice de Moș Nicolae, pot depune incepand de miercuri cereri la Primarie, pentru autorizare. Cererile de inscriere se pot depune pana in data de 26 noiembrie la sediul Primariei Municipiului Timisoara, camera 12, ghiseele 8 si 9. Actele necesare sunt: cerere…

- Guvernul a modificat in sedinta de vineri hotararea privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, reducand valoarea plafonului minim de la echivalentul in lei a trei milioane de euro la echivalentul in lei a un milion de euro. Astfel, modificarea adoptată…

- Ca in fiecare an, persoanele cu venituri reduse beneficiaza de ajutoare de incalzire pe perioada iernii. Pentru a primi ajutoarele pe toata perioada iernii (noiembrie - martie), persoanele cu domiciliul in Sfantu Gheorghe care au venituri mici pot depune cererile la Directia de Asistenta Comunitara…

- IMPORTANT! De maine pana vineri, localitațile din Romania pot depune din nou cereri pentru a primi finanțare europeana pentru internet gratuit in spațiile publice prin Programul Wifi4eu. Comisia Europeana ofera cate un voucher de 15.000 de euro pentru fiecare localitate selectata. Ce trebuie facut:…

- De pe data de 15 octombrie, Directia de Asistenta Sociala, din subordinea Primariei Municipiului Calarasi, primeste cereri pentru obtinerea ajutorului de incalzire pentru sezonul rece 2018-2019.

- Conditiile de acordare a acestei forme de protectie sociala nu s-au schimbat, fata de anul trecut! Directia Asistenta Sociala (DAS) Brasov a anuntat ca din 8 octombrie 2018 brasovenii pot ridica formularele tiparite (cerere - declaratie pe proprie raspundere) pentru acordarea ajutorului…