Stiri pe aceeasi tema

- Populația planetei crește intr-un ritm alarmant, iar pana in 2050, Terra va fi populata de aproape 10 miliarde de oameni. Unde vor locui însă toți acești oameni? În prezent, Tokyo este cel mai populat oraș din lume, cu aproape 30 de milioane de rezidenți.…

- In același timp, China a urcat pe poziția a doua mondiala la exportul de drone militare, unul dintre cele mai avansate tipuri de armament ale momentului. Aceste aparate fara pilot și-au gasit deja cumparatori in Myanmar, Kazahstan, Egipt, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Nigeria și…

- Un studiu al Institutului National de Statistica prezentat cu ocazia zilei mondiale a populatiei anticipeaza ca populatia rezidenta tanara, de varsta prescolara si scolara, va scadea in anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar in anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ cu 3,55 milioane…

- ​Potrivit unui proiect de lege depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, copiii majori apti de munca ar putea fi obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca. Deja exista o asemenea lege care opereaza in cateva țari asiatice (China, India, Bangladesh, Coreea de Sud sau…

- Pe 3 decembrie 1987, la ora 2.00, Elena Ioana Nastase venea pe lume la Spitalul Clinic din București. Era cetațeanul cu numarul 23.000.000. Peste un secol și ceva, in 2100, populația Romaniei va fi de numai 12.000.000. Practic, ne injumatațim! India va ajunge la 1,4 miliarde, China va ”stagna” la un…

- Estimarea a fost revizuita in jos fata de anul 2017, cand ONU a prognozat pentru anul 2100 o populatie mondiala de circa 11,2 miliarde de locuitori. Diferenta a rezultat din natalitatea in scadere in tot mai multe tari. Totodata, cresterea sperantei de viata si scaderea ratei fertilitatii…

- Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom. La nivel global, Bucureştiul s-a situat pe locul 11 în 2018, după…

- Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, informeaza site-ul dutchnews.nl. La nivel global, Bucurestiul s-a situat…