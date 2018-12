Pana de somn adanc Televidenia este principala activitate umana imediat dupa munca si dupa somn, boulot, dodo… tele ! Nu cititul, nu preumblatul prin natura, nu sportifierea organismului, nu transportul in comun. Chioratul la televizor. Inca din anii ’60, ca tot ne ducem spre dansii cu marile retrospective mincinoase, un nene intitulat Thomas Mulhollande a dovedit cu ajutorul unei […] Pana de somn adanc is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

