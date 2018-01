Stiri pe aceeasi tema

- Numarul accidentelor produse pe domeniul schiabil si pe partia de sanius din Poiana Brasov este in crestere de la o zi la alta, numai in cursul zilei de joi inregistrandu-se un numar de 14 accidente, iar vineri, pana la ora 12,00, salvamontistii au intervenit in patru cazuri. Dupa un inceput…

- Si weekend-ul acesta se anunta a fi unul destul de aglomerat in zona montana damboviteana. Se fac pregatiri pentru Boboteaza si Sfantul Ion, doua mari sarbatori care vor fi in acest sfarsit de saptamana si incheie perioada magica a Craciunului. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul…

- 130 de persoane dintre care 18 erau copii, cel mai mic in varsta de aproximativ 4 ani, au ramas blocate pe Platoul Bucegi chiar in ultima zi a anului. Turistii au ajuns pe munte dimineata, cu telecabina, dar spre orele pranzului vremea s-a inrautatit, a inceput viscolul, astfel ca transportul pe cablu…

- Proprietarul Hotelului de Gheata de la Balea Lac, Arnold Klingeis, crede ca domeniul schiabil Balea ar putea aduce 150 de kilometri de partie in masivul Fagaras, potrivit unei proiect tehnic care s-a realizat in 1974. "Noi asteptam de 20 de ani acest proiect. Cred foarte mult in acest…

- Din cauza vantului puternic, autoritatile au decis duminica sa opreasca telecabina, lasand astfel 137 de turisti blocati in zona Babele. O misiune de salvare a avut loc pentru a-i recupera pe cei blocati la peste 2200 de metri altitudine. Conditiile meteorologice nu au mai permis functionarea telecabinei.…

- UPDATE: Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, drumul pana la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu, a fost deblocat, miercuri dupa-amiaza, astfel ca cei 22 de turisti, printre care si noua copii, care ramasesera blocati acolo au putut cobori.…

- O operațiune de salvare se afla in derulare pe Varful Roman. In ciuda avertizarilor, 22 de turiști, printre care și noua copii, au fost blocați intr-o cabana din cauza zapezilor. Jandarmii și salvamontiștii intervin pentru salvarea a 22 de persoane, printre care și noua copii, blocate intr-o cabana…

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Vârful lui Roman, din județul Vâlcea. Noua dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu…

- Un grup de turiști, dintre care noua copii, este blocat miercuri pe Varful Roman din județul Valcea din cauza viscolului. Turiștii au solicitat sprijinul jandarmilor montani și al salvamontiștilor la 112.

- Ore de cosmar pentru 135 de turisti chiar inainte de Anul Nou. Oamenii au ramas blocati pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judete au intervenit ca sa-i coboare in siguranta de pe munte. Ultimii turisti salvati au ajuns la poale cu doar cateva ore inainte de miezul noptii.

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Cei 54 de turiști coborați in prima tranșa din zona Babele, unde au ramas bocați dupa inchiderea telecabinei, au inceput Post-ul O parte din turiștii blocați pe munte coboara pe drumul inchis. Alții sunt coborați de autoritați pe Moroeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 100 de turisti, printre care si 18 copii, au ramas, duminica, blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului puternic. Turistii au inceput coborati cu utilajele pentru batatorit zapada, primul grup, format din 54 de persoane, fiind coborat la Dichiu,…

- 130 de turiști sunt blocați in munții Bucegi, in zona Babele. Aceștia au urcat cu telecabina pe munte, dar aceasta a fost oprita din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti.

- Peste 130 de turisti, care si-au rezervat locuri de cazare pentru noaptea dintre ani in zona Sinaia - Busteni, ar putea pierde petrecerea. Oamenii au coborat de la Busteni cu telecabina inspre Babele pentru a vedea Pestera Ialomitei, insa, din cauza vantului care sufla cu putere, telecabina nu mai pote…

- Mii de turisti isi vor petrece sarbatorile in statiunile montane Foto: Arhiva / pixabay.com Mii de turisti îsi vor petrece sarbatorile în statiunile montane, Predeal, Sinaia si Busteni se afla în topul destinatiilor, gradul de ocupare a locurilor de cazare fiind în aceste…

- Statiunile Sinaia si Busteni se afla in topul destinatiilor preferate de romanii care petrec vacanta de Craciun in tara, gradul de ocupare a locurilor de cazare la Sinaia fiind de aproape 80 la suta, in timp ce, in Busteni, putin peste 70 la suta dintre locurile de cazare sunt rezervate pentru aceasta…

- Cat costa vacanta de Craciun la munte. Turistii, ademeniti cu vin fiert, placinte si cadouri Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile ofera pomana porcului, placinte facute in casa si vin fiert, precum si cadouri pentru cei mici.…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- Mai multe autoturisme au ramas blocate pe DC 134 Sinaia (cota 1400), din cauza zapezii depuse pe carosabil. Se va interveni cu un buldoexcavator al primariei pentru scoaterea mașinilor din zona. Totodata s a luat masura inchiderii drumului. Pe DN1 carosabilul e negru . Tot asa si pe DN 1A. Ninge ușor…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Joi, 14 decembrie a.c., la nivel local, va fi organizat grup de lucru cu Prefectura, Primaria Voineasa si Consiliul Judetean, pe aceasta tema! „Urmare a faptului ca exista unele semnale publice legate de procedura de exploatare a partiei Transalpina Ski Resort, chiar daca Prefectura si Consiliul Judetean…

- Serviciul Public de Județean Salvamont Sibiu anunța ca exista risc de avalanșa in munții Fagarașului. Turiștii sunt avertizați ca mai multe trasee montane sunt inchise iar accesul la cabanele din zona turistica Balea Lac sa se efectueze doar cu telecabina. Serviciul Public de Județean Salvamont Sibiu…

- Autoritatile anunta ca turistii care vor veni in Poiana Brasov in minivacanta de 1 Decembrie vor putea schia pe partiile din partea superioara a Masivului Postavaru. Stratul de zapada are 50 de centimetri si vor fi pornite si instalatiile de telescaun si telegondola. Stratul de zapada masoara…

- 100 de turisti, blocati in plin viscol, in Bucegi, au fost salvati de echipe din doua judete. Jandarmii si salvamontistii din Prahova si Dambovita i au coborat pe oameni de pe munte, informeaza Digi 24."Peste 100 de turisti au urcat spre Sfinx, in jurul orelor 3 4 dupa amiaza. Iar spre seara au coborat…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratuluide Jandarmi Judetean Prahova, peste o suta de persoane au ramas blocate pe platoul Bucegi, dupa lasarea intunericului si au sunat la 112 cerand ajutor Turistii au fost coborati in grupuri, insotiti de catre salvamontisti si jandarmi…

- Aproximativ 60 de turisti care au urcat pe munte sunt blocati pe platoul Bucegi, marti seara, oamenii sunand la numarul unic pentru apeluri de urgenta si cerand sprijinul autoritatilor.Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Prahova, 60 de persoane sunt blocate,…

- „In Romania, capitalul, profiturile si avutia s-au format, in mare masura, dupa 1989, ca urmare a acordarii catre diferite grupuri de interese, prin legi, a unor libertati nelimitate in conditii de raspunderi limitate. Aceasta, din graba de a crea conditii pentru acumularea cat mai rapida de capital…

- Disfunctiile din prezent ale economiei si tensiunile din societatea romaneasca sunt cauzate de asimetria accentuata manifestata in ultimii aproape 30 de ani in tara, respectiv cea dintre libertate si raspundere, a declarat miercuri, la Sinaia, prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. …

- Opt urși au fost vazuți, marți seara, pe strazile stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga de pe Valea Prahovei, jandarmii fiind chemați sa intervina pentru indepartarea animalelor. O prima situație a fost sesizata la Bușteni, la ora 18,15, fiind semnalata prezența unei ursoaice insoțita de doi…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, marti, pentru a doua oara, motiunea simpla "Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent". "PNL anunta redepunerea motiunii simple 'Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent', adresata ministrului Energiei, domnul Toma Petcu. Pe aceasta…

- Salvamontistii s-au intalnit cu Klaus Iohannis la statia de telecabina de la 2.200 de metri altitudine din masivul Bucegi. Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, pentru News.ro, ca echipa se intorcea de la o actiune de salvare a unei turiste straine, iar in zona statiei de telecabina…

- Turistii care si-au programat, pentru luna noiembrie a acestui an, o deplasare pe Valea Prahovei, la Sinaia, trebuie sa ia in calcul faptul ca unul dintre obiectivele cele mai atractive ale zonei – Castelul Peles – este inchis. Motivul este acela ca, pastrand traditia, la fiecare final de an, acest…

- Turiștii nu mai pot urca, luni, la cabanele situate la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului prea puternic și șoseaua Transfagarașan a fost inchisa de sambata. Cei de la Cabana Bâlea Lac au confirmat ca…

- Este iarna in toata regula in Bucegi. Ninge viscolit, astfel ca autoritatile au decis sa inchida mai devreme traseele montane din cauza vremii nefavorabile. In plus niciun mijloc de transport pe cablu nu functioneaza. Din cauza viscolului, doi turisti care au ramas cu masina in pana au cerut ajutorul…

- Mai multi turisti au ramas blocati cu masinile, sambata, la Balea Lac, judetul Sibiu, iar echipaje de salvamontisti si jandarmi montani sunt in zona, potrivit News.ro. Potrivit autoritatilorcitate, oamenii pot cobori cu telecabina, dar nu vor sa isi lase masinile. ...

- Sistemul de carduri, call centerul, internet banking-ul si site-ul bancii Raiffeisen Bank nu au functionat sambata dimineata, incepand cu ora 5.30, din cauza unei pene de curent, a anuntat sambata banca.”La producerea penei de curent, urmata de fluctuatii de tensiune, comutarea automata pe…

- Bancomatele Raiffeisen Bank nu au funcționat pe 21 octombrie. O pana de curent care a afectat, vineri noapte, o mare parte din București, in soceial nordul și estul Capitalei a facut ca intregul sistem al Raiffeisen Bank sa nu fie funcțional sambata dimineața. Astfel, clienții Raiffeisen nu au putut…

- Turistii in cauza ar fi trebuit sa aiba vacanta de 10 zile in Egipt, conform pachetului achizitionat, insa pe 15 octombrie, cand au ajuns la hotelul rezervat, au constatat ca agentia de la care cumparasera pachetele, respectiv Omnia Turism, nu platise cazarea.

- În preajma sarbatorii Hramul orașului Chișinau, Primaria capitalei a acordat, tradițional, premii municipale de merit. Administrația publica locala Chișinau a împarțit premii elevilor cu performanțe academice, cu reușite în domeniul sportului și al artelor. De asemenea,…

- Toate traseele turistice din zonele montane prahovene au fost inchise, dupa ninsoarea din ultimele zile, in unele portiuni zapada depașind un metru. Turiștii care ignora avertizarile salvamontiștilor risca sa se rataceasca, sa se accidenteze și chiar sa-și piarda viața. Zilele trecute, un turist care…

- Ana Maxim Toate traseele turistice din zonele montane prahovene au fost inchise temporar, dupa ninsoarea din ultimele zile, in unele portiuni zapada depașind un metru. Este posibil chiar ca acestea sa ramana inchise pana la primavara, pentru ca sunt șanse slabe ca vremea sa se incalzeasca atat de mult…