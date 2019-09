Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu curent electric in capitala afgana Kabul si in alte 11 provincii a fost intrerupta dupa ce trei stalpi de electricitate au fost aruncati in aer cu dispozitivi explozibili in provincia Baghlan, nordul Afganistanului, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Stalpii care erau alimentati cu…

- In acest atac, zeci de luptatori talibani au cucerit un centru local de recrutare al Armatei Nationale afgane, a indicat pentru AFP purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei.De partea cealalta, un purtator de cuvant al talibanilor s-a referit la o "vasta operatiune in curs in provincia…

- Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a soldat cu cel putin 5 morti si 35 de raniti, informeaza dpa si EFE. Purtatorul…

- In momentul de fata, efectivele SUA desfasurate in Afganistan sunt intre 13.000 si 14.000."Da, trebuie sa mentinem o prezenta", a spus Trump. "Vom reduce substantial aceasta prezenta si vom avea intotdeauna o prezenta. Vom avea informatii de nivel inalt", a insistat el. De la nivelul de…

- Statele Unite se pregatesc sa retraga mii de soldati din Afganistan ca parte a unui acord cu talibanii pentru a pune capat conflictului de aproape doua decenii din aceasta tara, au relatat joi media americane, preluate de DPA. Surse anonime citate de The Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede…

- 'Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod constant nevoia urgenta de a gasi o solutie pasnica la conflict', se arata intr-un comunicat difuzat de Casa Alba. Atacul cu masina-capcana si cu arme de foc din capitala…