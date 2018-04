Stiri pe aceeasi tema

- Care au fost primele joburi ale lui Pavel Bartoș? Pare incredibil, dar indragitul actor și prezentator TV, fara de care nu ne-am imagina acum show-uri ca “ Romanii au talent ” sau “Vocea Romaniei”, a lucrat ca ospatar și zidar! La fel de uluitor este ca nu e strain de sport (și nu vorbim aici de faptul…

- Unul din trei romani cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani se teme ca situația sa financiara va fi una proasta, in viitor. Riscurile pe care le resimte ii afecteaza traiul si munca, potrivit unui sondaj facut public de reprezentantii unui fond de investitii.In comparație cu anul 2016, romanii…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piața interbancara la nivelul de 2,08%, de la 2,06% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In ceea ce privește indicele la 6 luni, utilizat in calculul…

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- Intr-un climat tot mai accentuat al automatizarii liniilor de producție, romanii devin colegi de serviciu cu roboții. Roboții colaborativi sau coboții vor fi colegii aceia tacuți, cu braț de fier, care vor face muncile repetitive și plistisitoare. Nu se cearta, nu vor mariri de salariu și nu fac greva,…

- Rata media a ROBOR ar putea ajunge in urmatoarele 12 luni la 3,13%, iar cursul valutar ar putea urca la 4,7651 lei pentru un euro, estimeaza analiștii CFA Romania in Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.

- Inflatia crescuta de zece ori, de la 0,5% in ianuarie 2017 la aproape 5% in ianuarie 2018, ar putea creste indicele ROBOR la 3-3,5%, a declarat joi analistul economic Iancu Guda. Analistii financiari indica o decelerare a cresterii economice in 2018 de la 7% pana la maximum 5%, iar in…

- BERBEC: Au o saptamana in care pot da lovitura și se produce un salt rapid calitativ in existența lor! TAUR: O suita de schimbari majore in viitorul apropiat, trebuie sa fie precauti. GEMENI: Sunt pe poziția de așteptare a unei vești pentru acasa. RAC: Este o saptamana de introvertire,…

- Vocea Strazii a anuntat pe Facebook un protest spontan impotriva modificarilor Legilor Justitiei.Romanii vin din toate colturile lumii sa si apere tara. Bucurestiul freamata. Penalii din parlament suspenda sedinta de plen, stabilita clar prin regulement, sa fie in ziua de marti. Frica pune stapanire…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut la 2,08% dupa opt zile consecutive de stagnare la 2,09%. Marti, indicele a stagnat la 2,08%. Totodata, indicele Robor la 6 luni a stagnat marti…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, marti, la 2,09%, de la 2,08% luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a ramas…

- Cladirile rezidentiale din Romania sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar locuintele din Romania se caracterizeaza prin cea mai scazuta suprafata locuibila din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania. Suprafaţa medie locuibilă…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- ROBOR, indicele la care se calculeaza dobanzile la creditele in lei , a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La sfarsitul anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei luni ajunsese…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania.

- ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Președintele Romaniei a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru, fapt ce a starnit numeroase controverse. Romanii s-au suparat pe președinte, pe PSD, pe opoziție, iar sambata urmeaza sa iasa din nou in strada. Consider ca protestatarii ar trebui sa se adune in fața birourilor…

- Criza politica destabilizeaza economie. Mesajul oamenilor de afaceri pentru PSD Cursul leu-euro a resimtit puternic ieri schimbarea intempestiva a Guvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Mesajul mediului de business catre PSD: „Puteti sa va schimbati intre voi, dar nu schimbati nimic in economie!“ Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o crestere de 0,74%, iar bursa a scazut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt ingrijorati…

- Analistii estimeaza ca BNR va creste, astazi, rata dobanzii cheie. Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, vine insa cu un avertisment dur: "Dobanzile de pe piata noastra vor creste in mod inevitabil, pentru ca inflatia creste". Totul in contextul in care, la finalul anului trecut, Ministerul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,01%, cel mai mic din 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6304 lei/euro, in scadere cu 0,23% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. De asemenea, indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut…

- Previziuni sumbre pentru anul acesta! Euro va creste în 2018, chiar daca, în prima zi bancara a anului, a înregistrat o scadere fata de finalul lui 2017. Acelasi trend crescator îl are si indicele ROBOR, care ne influenteaza dobânzile. Se estimeaza ca acesta se…