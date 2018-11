PAMFLETUL ZILEI:VALIZA 2

Trei videoclipuri rare din arhiva lui Prince au publicate online

"Endorphinmachine", "Dolphin" şi "Rock and Roll is Alive ! (and it lives in Minneapolis)", trei videoclipuri rare realizate între anii 1995 şi 2010 de Prince, sunt date publicităţii de administratorii averii starului, scrie news.ro."Endorphinmachine" a fost inclus pe CD-ul… [citeste mai departe]