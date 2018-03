Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Procurorul Paul Silviu Dumitriu, actualul adjunct al Sectiei a II-a din cadrul DNA, fost consilier al ex-ministrului Monica Macovei, a trimis un comunict de presa in care sustine ca 135 de colegi de-ai sai cer Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa le apere reputatia si independenta, dupa evenimentele…

- Decizia Annei Wintour de a purta ochelari de soare in timp ce discuta cu regina Elisabeta a II-a intr-un moment in care cele doua asistau la o defilare din cadrul London Fashion Week a fost catalogata drept "inacceptabila" si "un apogeu al proastelor maniere", relateaza miercuri Press Association.…

- Ultima aparitie in public a Ducesei de Cambridge i-a atras o multime de critici din partea femeilor celebre de la Hollywood si nu numai. Kate Middleton a fost aspru atentionata, pentru tinuta pe care a purtat-o, pe toate retelele de socializare.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…

- Siria a anuntat ca apararea sa antiaeriana a "respins" miercuri avioane de supraveghere israeliene care au survolat regiunea Quneitra din sudul tarii, la patru zile dupa o serie de atacuri israeliene in Siria in cursul carora statul evreu a pierdut un avion, relateaza AFP. "Apararea antiaeriana siriana…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- La 50 de ani, Pamela Anderson arata inca foarte bine. S-a indragostit de Adil Rami, fundașul lui Marseille, in mai 2017, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo). Nu i-a interesat ca el este cu 18 ani mai tanar. "El nu prea vorbește engleza, iar eu nu prea vorbesc franceza. Avem insa limbajul…

- O figura din carton in marime naturala reprezentand-o pe regizoarea franceza Agnes Varda a atras toate privirile starurilor de la Hollywood, cu prilejul pranzului traditional al nominalizatilor la premiile Oscar, relateaza Press Association. De obicei la eveniment sunt prezenti toti nominalizatii, care…

- Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar, relateaza luni Press Association.

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

- Fostul ofiter SPP Stefan Burlacu crede ca scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza este doar un joc politic. Fosta garda de corp la trei presedinti ai Romaniei - Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu - considera ca nu este intamplator ca acest scandat a izbucnit chiar…

- Celebrul playmate Pamela Anderson lasa America pentru Franta, pentru ca are o relatie de dragoste cu unul dintre fundasii formatiei Olympique Marseille. Americanca este indragostita de francezul de origine marocana Adil Rami (32 de ani), fundasul gruparii din Ligue 1 si al nationalei Frantei. Celebra…

- Violența in familie inca mai face victime. Foto reconstituire. O mama a doi copii a fost ucisa de fostul partener intr-un coafor. Alexandra. O alta, la numai cateva zile distanța, a fost ucisa de fostul soț intr-o gradinița. Nicoleta. „Era gelos si nu suporta ideea de a fi parasit.” Cam asta a fost…

- Muzicianul britanic Elton John nu va mai sustine turnee, dupa aproape 50 de ani de cariera, scrie AGERPRES, citand Daily Mirror. Citeste si: Top Bloomberg: Romania, una dintre cele mai INOVATOARE economii ale lumii. Pe ce pozitie se claseaza tara noastraCantaretul de 70 de ani, ale carui vanzari…

- Tom Cruise a confirmat in prima sa postare pe Instagram ca numele celui de al 6-lea sau film din celebra franciza de actiune este "Mission: Impossible - Fallout", relateaza Press Association. Starul de la Hollywood a postat pe reteaua de socializare o imagine a unei clachete…

- Dupa Jane Fonda și Hugh Jackman, Melanie Griffith este alt nume sonor de la Hollywood care a fost diagnosticat cu cancer de piele. Zilele trecute, paparazzi au surprins-o pe celebra actrița purtand bandaje in zona operata. Actrița a fost diagnosticata cu cancer de piele, pentru prima data, in anul 2009.…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministrul Economiei, Gheorghe Șimon transmite un mesaj public, aratand ca, in calitatea sa de om politic, numit politic in Guvernul Romaniei, se va supune oricarei decizii care va fi luata de catre membrii PSD in cadrul CEx. "Sunt om politic și plec atunci cand partidul imi cere", a precizat deputatul…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca incepe o noua etapa in programul de reducere a deficitului de personal cu care se confrunta intreg Ministerul Afacerilor Interne și a dat startul angajarilor din sursa externa.

- In ultimele zile, au iesit la iveala tot felul de informatii socante despre Eugen Stan, care este politist din 2010, iar inainte a fost jandarm. Fosta lui sotie, cea care i-a fost alaturi mai bine de 20 de ani, a declarat ca a divortat in urma cu circa trei ani de el si ca nu au mai tinut legatura.…

- Fosta solista de la Ansamblul „Doina Gorjului", Maria Constantin, sustine ca și-a format pasiunea pentru muzica ascultand discurile Mariei Ciobanu, cu care ar fi și ruda mai indepartata. Dar, rolul hotarator l-a avut tat...

- Hollywood-ul se pregateste de o ceremonie a Globurilor de Aur, care lanseaza in mod traditional sezonul premiilor din cinema, dominata la capitolul nominalizari de productiile "The Shape of Water" si "The Post", iar la modul general de atmosfera creata in capitala mondiala a filmului de afacerea…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- O fosta asistenta personala a producatorului Harvey Weinstein, Zelda Perkins, a dezvaluit cu detalii experienta ei alaturi de mogulul de la Hollywood. Ea a semnat o clauza confidentiala in 1998, insa marti a decis sa o rupa si a vorbit intr-un interviu pentru BBC, anunta El Pais.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban face un anunț intersant, in contextul politic actual, legat de respingerea in spațiul public a demersului PSD de modificare a legilor justiției și a masurilor fiscale recent adoptate. El spune ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, pentru ca PSD nu mai are…

- Sofia este fiica lui Lionel Richie si a Dianei Alexander Richie si a captat toata atentia presei odata ce a aparut la bratul lui Bieber. Sofia pare sa se pregateasca de o cariera de model si a inceput sa pozeze pentru fotografi renumiti de la Hollywood.

- Jessica Chastain, una dintre marile vedete de la Hollywood, nu ezita sa vorbeasca despre teme delicate precum reprezentarea femeii in industria filmului, un aspect care, in opinia sa, nu a fost tratat cu rigurozitate. "Reprezentarea femeii in cinematografia actuala nu s-a facut cu acuratețe",…

- Violentele din Piata Victoriei starnesc noi reactii. In scandalul iscat de protestatari a intervenit, recent, si primarul sectorului 3, Robert Negoita. Edilul sustine ca festivalul era aprobat conform legii si, desi sustine exprimarea libera, condamna ferm manifestarile violente. "Sarbatorile…