Pamela Anderson s-a despărţit de fotbalistul francez Adil Rami, care ducea "o viaţă dublă" "Am plecat din Franta imediat", a declarat fosta actrita din "Baywatch", care traia la Marsilia cu internationalul francez - intr-o serie de mesaje pe Instagram publicate sub o fotografie alb-negru a cuplului, alaturi de o inima franta. "Am fost inselata, am crezut ca traim o 'mare dragoste'. Sunt devastata de ceea ce am aflat in ultimele zile, ca ducea o viata dubla", scrie Pamela Anderson. "In niciun caz nu duc o viata dubla, raman pur si simplu atasat si pastrez o relatie de durata cu copiii mei si cu mama lor, Sidonie, pentru care am un respect profund", a raspuns marti seara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

