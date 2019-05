Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 72 editie a Festivalului International de Film de la Cannes a inceput pe 14 mai, iar printre vedetele care s-au remarcat pe covorul rosu se numara si fosta prima-doamna Frantei, Carla Bruni Sarkozy, in varsta de 51 de ani.

- Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere. In tara noastra, el va rula in cinematografe incepand cu 13 septembrie.

- Cineastul german Werner Herzog, al carui documentar „Family Romance, LLC” va avea premiera la editia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, va fi premiat de Academia Europeana de Film pentru intreaga activitate.

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Primele proiectii din cele doua zile vor aduce pe ecranul Ateneului filmele „Paterson", in regia lui Jim Jarmusch, care va rula joi, de la ora 16, care a participat si la Cannes in 2016,si „Good Time", al fratilor Benny si Josh Safdie, care va rula vineri de la aceeasi ora. „Paterson", considerat unul…

- Regizorul Marlen Hutiev, realizatorul unor filme cult in anii '1960 si parintele Noului Val in cinematografia sovietica, a decedat la Moscova, la varsta de 93 de ani, a anuntat marti Uniunea Cineastilor din Rusia. "A avut o viata plina de drama si bucurie", a declarat pentru AFP purtatoarea…