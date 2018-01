Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Paula Chirila, dezvaluiri interesante la o luna de la divorț.Vedeta a povestit cum a fost in vacanța petrecuta in Anglia alaturi de fiica ei. Vedeta a anunțat recent ca ea și soțul ei au decis sa divorțeze. „In ultima vacanta am fost in Anglia si acolo ne-am distrat, asa cum se distreaza oamenii in…

- Vedeta columbiana Shakira a anuntat ca va concerta anul acesta in Marea Britanie in cadrul turneului El Dorado, informeaza luni Press Association. Turneul El Dorado vine in aceasta vara Europa si va poposi pe arena londoneza O2 la data de 11 iunie. "Abia astept sa ma aflu pe…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP. …

- Decesul solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este considerat un eveniment ''suspect'' de politia britanica, informeaza Press Association, citand un anunt facut marti de Scotland Yard. Dolores O'Riordan a decedat "pe neasteptate", luni dimineata,…

- O femeie care a suferit o leziune cerebrala dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale a primit dreptul la o plata compensatorie din partea Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, informeaza Press Association. Emma Shirley, in varsta de 42 de…

- Cruise, in varsta de 55 de ani, a infuntat vantul taios de ianuarie si a sprintat la inaltime deasupra Tamisei, filmat indeaproape dintr-un elicopter pilotat la joasa altitudine. Traficul pe podul Blackfriars Bridge a fost suspendat, la fel si cel de pe Tamisa din zona in care s-au desfasurat…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Ministrul ecuadorian de Externe Maria Fernanda Espinosa a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Quito, ca Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a primit cetatenia Ecuadorului la 12 decembrie, relateaza Sky News.

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- O durata mai mare a somnului nocturn ar putea sa ii ajute pe oameni sa adopte diete considerate mai sanatoase, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie, informeaza Press Association. Adultii care si-au crescut numarul de ore dormite au consumat apoi in timpul zilei mai putine alimente…

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweeting care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuador cauta o terța parte de a negocia cu Marea Britanie asupra lui Julian Assange.

- Un american incearca sa dea de urma a doi romani care s-au casatorit. Nu recent, insa, ci in urma cu 37 de ani. El le-a facut fotografii, insa le-a pierdut adresa și nu a știut unde sa le trimita. Acum, sora lui incearca sa-l ajute și a lansat un apel pe Facebook. Matt a vizitat Romania la inceputul…

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Tariceanu, despre proteste: Sunt grupuri mai mult sau mai putin vizibile, care incearca sa rastoarne actuala majoritate prin mijloace nedemocratice, a spus nia președintele ALDE, intr-o intervenție telefonica la Romania TV. ”Dupa alegerile din decembrie anul trecut, exista o serie de grupuri mai mult…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineata devreme la Bruxelles, a anuntat Comisia, in timp ce UE si Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP, conform…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, scrie agerpres.ro

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri agentia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Quito i-a cerut fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a pronunțat in favoarea independenței Cataloniei, sa evita sa faca declarații susceptibile sa afecteze relațiile internaționale ale Ecuadorului, a anunțat miercuri Ministerul de Externe, relateaza AFP. "Autoritațile…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Liderii statelor membre UE au semnat astazi la Goteborg, in Suedia, „Proclamatia privind Pilonul European al Drepturilor Sociale“, un set de 20 de principii elaborat in speranta cresterii atractivitatii UE si contracararii sentimentelor eurosceptice, transmite Reuters.

- Aflat in Suedia, la un summit, Klaus Iohannis a parut sceptic in privinta MCV-ului, mai exact a faptului ca Romania va scapa in 2018 de monitorizare. Si, fara sa faca nominalizari, a criticat atitudinea prea optimista afisata in aceasta privinta. “Eu nu cred in asa ceva (ca MCV-ul va fi ridicat anul…

- Tenismanul elvețian Roger Federer a afirmat ca accederea pe prima poziție a clasamentului ATP "nu este un obiectiv realist" pentru el in acest moment, in ciuda celor trei victorii consecutive inregistrate la Turneul Campionilor de la Londra.Federer, aflat in acest moment pe locul secund in…

- 'Ceasul merge inainte. Sper ca vom fi capabili sa avem un acord in ceea ce privește clauzele divorțului la Consiliul European din decembrie, insa mai sunt inca lucruri de facut', a spus Juncker, la sosirea la un summit european consacrat problemelor sociale, care are loc la Goteborg (Suedia).…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Fiul președintelui american a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat in contact cu WikiLeaks, in campania electorala, la citeva ore. Asta dupa ce publicația The Atlantic a dezvaluit fragmente din corespondența intre Donald Trump jr. și organizația fondata de Julian Assange. Schimbul…

- Donald Trump jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a recunoscut ca a avut contacte cu WikiLeaks în timpul campaniei prezidentiale câstigate de tatal sau în anul 2016. Trump jr. a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat în contact cu WikiLeaks,…

- Fiul cel mare al presedintelui american a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat in contact cu WikiLeaks, in campania electorala, la cateva ore dupa ce publicatia The Atlantic a dezvaluit fragmente din corespondenta intre Donald Trump jr. si organizatia fondata de Julian Assange.Schimbul…

- Fiul cel mare al presedintelui american a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat in contact cu WikiLeaks, in campania electorala, la cateva ore dupa ce publicatia The Atlantic a dezvaluit fragmente din corespondenta intre Donald Trump jr. si organizatia fondata de Julian Assange.Schimbul…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Oriol Soler, unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei fata de Spania, s-a intalnit pe 9 noiembrie cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in Ambasada Ecuadorului din Londra, unde acesta e refugiat, scrie El Pais . Assange e considerat de autoritatile americane instrumentul Kremlinului.…

- Tanarul pianist Mihai Ritivoiu (28 de ani) este solistul invitat de Filarmonica „George Enescu“ pentru Concertul nr. 23, in la major, pentru pian si orchestra, KV 488. Artistul, care a studiat din 2012 la Londra, spune, intr-un interviu, ca ceea ce este minunat al Mozart este cum face trecerea de la…

- Cele doua capete decapitate erau depozitate intr-un congelator. Restul cadavrelor se aflau in mai multe cutii depozitate in apartament. Vecinii acestuia au raportat ca ar fi sesizat un miros patrunzator ce provenea din locuinta criminalului. Politia va cerceta probele de…

- Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american in martie 2016. In ianuarie 2017, acesta nu a recunoscut in fata agentilor FBI ca a comunicat cu mai multi indivizi pentru a aranja a intalnire intre candidatul Donald Trump si presedintele rus, Vladimir Putin, conform unor documente…

- Activistii pentru drepturile omului au notat rolul important jucat de presedintele Putin in ceea ce priveste construirea monumentului. Putin on Monday unveiled the “Wall of Grief,” in Moscow, a memorial to the victim of Soviet repression.`Photo Credit: Kardashov Anton / Moskva…

- Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o masina in apropierea unei cai ferate de la periferia Kievului, in momentul in care mai multe persoane au deschis focul asupra autoturismului. "Ca rezultat al ranilor pe care le-a suferit, Amina Okuieva a murit. Adam Osmaiev a fost ranit, dar…