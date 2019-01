Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Anderson a raspuns vineri, printr-o serie de postari pe Twitter, la remarcile facute de președintele francez Emmanuel Macron in timpul marii dezbateri naționale. Vedeta, care și-a aratat susținerea pentru „Vestele Galbene“ din Franta inca de anul trecut, s-a aratat indignata dupa ce liderul francez…

- Keira Knightley joaca rolul scriitoarei a carei lucrare a fost publicata sub numele soțului sau. Ea este doar una dintre numeroasele femei ramase de cele mai multe ori anonime ale caror povești adevarate despre cum li s-a furat viața sunt spuse de Hollywood. Knightley joaca rolul autoarei Sidonie-Gabrielle…

- Michelle Obama se pricepe de minune sa atraga atenția asupra sa și o face foarte bine. Chiar și dupa ce a parasit Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, fosta Prima Doamna a Americii ramane un personaj extrem de interesant. Recent, soția lui Barack Obama și-a lansat volumul de memorii Becoming, o carte…

- Cunoscuta mai ales pentru Baywatch, Pamela Anderson a publicat saptamana aceasta mai multe texte de aparare a mișcarii din Franța impotriva lui Macron. La inceputul acestei saptamani, actrița și activista canadian-americana, care locuiește acum in Franța, a incercat sa explice scopul mișcarii Jachetele…

- Președintele american Donald Trump a confirmat joi ca intalnirea programata cu Vladimir Putin, care urma sa aiba loc la summitul G20 din Argentina, nu se va mai produce, in contextul incidentului dintre Rusia și Ucraina din Marea Neagra. Donald Trump a facut anunțul intr-o postare pe Twitter. „Dat fiind…

- Pamela Anderson l-a criticat pe premierul Australiei dupa ce a facut niște comentarii urate in privința ei, dupa ce aceasta i-a cerut sa-l ajute pe bunul ei prieten Julian Assange, fondatorul Wikileaks. Actrița in varsta de 51 de ani i-a cerut lui Scott Morrison sa-l aduca pe Assange in Australia. In…

- Filmul ''Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari'' (2018) al regizorului roman Radu Jude va avea patru proiectii in cadrul festivalului de film Cinemania, care se desfasoara la Sofia pana pe 30 noiembrie. La una dintre aceste proiectii, cea din 29 noiembrie, va fi…

- Peste 95.000 de dolari, aceasta este nota de plata pe care Departamentul de Stat al Statelor Unite a platit-o pentru cateva ore pe care Melania Trump le-a petrecut in camera unui hotel de lux din Cairo. E strigator la cer ce se intampla, cred utilizatorii de Twitter, care au reacționat imediat cand…