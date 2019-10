Pambuccian spune că parlamentarii minorităților naționale vor susține un guvern liberal Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat luni ca deputatii grupului sau vor sustine un Guvern PNL, transmite Agerpres.

"O sa sustinem un Guvern PNL si nu am pus conditii pentru sustinerea aceasta, ci am discutat chestiunile pe care ni le dorim de la acest guvern, care sunt în linii mari chestiuni care tin de minoritati si de culte. (...) Ne-am dori, de exemplu, ca Departamentul pentru culte sa ramâna în subordinea primului ministru, asa cum a fost si pâna acum. Ne-am dori ca o serie de chestiuni legislative care ramasesera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

