Deputatul Varujan Pambuccian a declarat joi, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca in randul grupului minoritatilor nationale trendul este unul de sustinere a referendumului, dar exista si exceptii. "Noi am spus ca exista puncte de vedere diferite in interiorul grupului, adica sunt organizatii care sustin realizarea referendumului, tematica sa, sunt organizatii care nu s-au exprimat pana in momentul de fata, probabil ca urmeaza sa se consulte in interiorul lor, sunt organizatii care nu sustin. Dar, in general, trendul este unul de sustinere, din ce am putut sa constat pana…