- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a fost inregistrat joi dimineata in apropiere de coasta estica a peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform ramurii regionale a Serviciului de Geofizica din cadrul Academiei Ruse de Stiinte, scrie agerpres.ro.

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs in cursul joi in nordul statului Chile, la 115 kilometri de localitatea Cruz de Machacamarca din Bolivia, si la 118 kilometri de orasul Iquique din Chile, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, 28 octombrie, la ora 03:38. Seismul a avut loc la o adancime de 150 kilometri in Vrancea si s-a resimtit atat in Romania cat si in Bulgaria si Republica Moldova, potrivit INFP.

- Mai multe cutremure au fost inregistrate in aceasta noapte, in Marea Ionica, cel mai mare avand magnitudinea de moment 7.Epicentrul cutremurului s a aflat in Marea Ionica, la o distanta de 124 kilometri sud vest de Patras, in Peloponez. Seismele s au produs la adancimi mici, cuprinse intre 10 si 60…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica…

- Alerta! Cutremur cu magnitudine 6.6, urmat de replici puternice. Seismul a avut loc la o adancime de doar 40 de kilometri Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,6 grade, s-a produs in regiunea Insulelor Aleutine din Nordul Oceanului Pacific. Cutremur in regiune insulelor Aleutine. otrivit…