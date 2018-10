Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala a crescut de patru ori numarul dezastrelor climatice fata de anii '70, au declarat vineri responsabili din domeniul umanitar, citati de AFP, avertizand totodata cu privire la riscul de foamete si de exod. "In anii '70 ne-am confruntat in fiecare an cu 80-100 de socuri si pericole…

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce amplifica alte probleme existente, sugereaza un raport citat vineri de Press Association. În timp ce naţiunile se întâlnesc…

- Sangerosul atac este o lovitura importanta pentru Iran, o țara OPEC ce a fost relativ stabila in comparație cu țari arabe din jur ce s-au confruntat cu tot felul de mișcari populare incepand cu 2011. Garzile Revoluționare sunt cea mai puternica și cea mai bine inarmata forța militara iraniana, controland…

- Dupa un lung suspans, discutiile de pace, sub egida ONU, privind razboiul din Yemen au esuat in cele din urma, sambata, la Geneva, inainte de a incepe, starnind temeri legate de o escaladare pe teren odata cu apelul la "rezistenta" lansat de seful rebelilor houthi, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Cu ocazia Zilei Mondiale de Prim Ajutor, Crucea Roșie Romana incurajeaza oamenii sa invețe primul ajutor pentru a reduce numarul de decese și raniti pe drumurile țarii. Pentru a marca aceasta zi, Crucea Roșie Romana filiala Brașov organizeaza evenimentul „Incepe școala in Parcul Tractorul”. Astfel,…

- Iranul are planuri sa-si consolideze capacitatile de rachete balistice si de croaziera si de asemenea sa achizitioneze noi avioane de lupta si submarine, a declarat sambata un responsabil de rang inalt din Ministerul iranian al Apararii, citat de agentiile Irna si Reuters. Anuntul survine la o zi dupa…

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Temperaturile au atins niveluri record saptamana aceasta in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA. "Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima…