Stiri pe aceeasi tema

- Palmuitul copiilor a devenit ilegal in Franta. Care sunt noile reguli pentru parinți. Astfel de scene sunt de acum ilegale in Franta. Senatul de la Paris a adoptat o lege prin care corectiile fizice aplicate copiilor in scop educativ au fost interzise. Vorbim mai exact despre ciupituri, palme, muscaturile,…

- Palmuitul copiilor a devenit ilegal in Franta. Care sunt noile reguli pentru parinți. Astfel de scene sunt de acum ilegale in Franta. Senatul de la Paris a adoptat o lege prin care corectiile fizice aplicate copiilor in scop educativ au fost interzise. Vorbim mai exact despre ciupituri, palme, muscaturile,…

- Palmuitul, urecheatul sau amenințarea copiilor au fost interzise oficial in Franța. O lege adoptata de Parlament abroga un articol din Codul Civil, ce dateaza din urma cu mai bine de 200 de ani. Acesta ii ierta pe parinții care isi educau mai dur copiii neastamparați.

- In urma eșecului de fuziune, in valoare de 35 de miliarde de euro, acțiunile Fiat și Renault au inregistrat scaderi semnificative dupa ce Fiat Chrysler Automobiles (FCA) au abandonat planurile de fuziune, transmite Agerpres, citand Reuters. In schimb, actiunile producatorului auto francez PSA au urcat…

- Ambasadorul Chinei la Paris semneaza in cotidianul «Les Echos» un amplu articol in care prezinta și explica poziția țarii sale fața de actualul razboi comercial dintre Statele Unite și China, fața de impactul negativ pe care acest conflict il are asupra tuturor parților. Dar, subliniaza Zhai Jun, nu…

- Duminica, 26 mai 2019, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului va liturghisi in Parohia Ortodoxa Romana „Sfinții Trei Ierarhi” din Romainville – Paris, Franța, comunitate ce este pastorita de PC Parinte Mircea Filip. PC Parinte Mircea Filip este de origine din zona Lapușului…

- Bunicii a doi copii de origine franceza care se afla in Siria impreuna cu mama lor, arestata pentru ca s-ar fi alaturat gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), au reclamat autoritațile de la Paris la CEDO pentru ca au refuzat sa ii primeasca in țara, potrivit France 24, potrivit mediafax.Citește…

- Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat intr-un supermarket dintr-un orașel din nord-vestul Franței și a luat ostatice mai multe persoane. Dupa cateva ore el a fost arestat de polițiști. Incidentul s-a petrecut intr-un supermarket Super U din oraselul Besse-sur-Braye (Sarthe), situat la circa 180…