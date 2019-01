Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, fondator si CEO al Facebook, isi propune ca in acest an sa organizeze public o serie de dezbateri in legatura cu viitorul tehnologiei in societate, dupa ce in 2018 a invatat mandarina, a alergat cateva sute de kilometri, a vizitat fiecare stat al SUA si a citit 25 de carti. „In…

- Comisia Europeana a propus oficial ca ora de vara sa fie eliminata. Fiecare stat membru al Uniunii ar trebui sa comunice, pana in aprilie 2019, daca intentioneaza sa aplice in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Ministerul Sanatatii sustine ca schimbarea nu este benefica. Specialistii…

- Au petrecut ajunul Craciunului in intuneric si frig. Peste 100 de pasageri ai trenului Inter Regio 1766 a stat aproape patru ore in statia Barzava din cauza unei caderi de tensiune. Calatoriiau fost blocati in camp, iar trenul in care se aflau nu avea nici caldura sau lumina. Garnitura, care plecase…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, ucis pe data de 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, unde se prezentase pentru chestiuni administrative, il critica public pe printul mostenitor Mohammed bin Salaman, insa cu masura. In schimb, in privat, colaboratorul „Washington Post“ nu era deloc…

- A inceput postul Craciunului, asa ca multe persoane renunta la carne, lapte, oua si alte ingrediente de origine animala, pentru a-si demonstra credinta fata de divinitate. Din pacate insa, aceasta perioada este marcata de alegeri alimentare...

- Agentul de paza a fost filmat cu un telefon mobil in timp ce bate cu un baston o persoana, iar imaginile au fost postate pe facebook, insotite de mesajul „asa isi face treaba agentul de paza Costica Lemnaru. Bate oameni pe strada". Dupa ce a vazut filmarea, primarul comunei vrancene a demarat o ancheta.…

- Oamenii cu legaturi genetice cu cultura Clovis, una dintre primele culturi extinse in America de Nord, au ajuns in America de Sud acum 11.000 de ani. Apoi au disparut misterios acum circa 9.000 de ani, conform unui nou studiu.