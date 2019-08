Palmares excepțional pentru elevii români la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori La a treia editie a Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI), elevii romani au obținut rezultate excepționale: trei medalii de aur și o medalie de argint. Medaliile de aur au fost adjudecate de Alexandru Luchianov (clasa a IX-a/Liceul Internațional de Informatica din Bucuresti), Luca Perju-Verzotti (clasa a IX-a/Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” din Bucuresti) și Alexandru Raul Todoran (clasa a VII-a/Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Oraștie/jud. Hunedoara). Alexandru Luchianov, distins și anul trecut cu aur, s-a clasat pe prima poziție in clasament, inregistrand… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scorul in disputa din Valea Domanului s-a deschis inca din minutul 4, cand Pandurii a lovit pe contraatac prin Ovidiu Rașoveanu. Replica rosso-nerilor a venit in minutul 9, prin lovitura de cap trimisa de Laurențiu Breșneni in brațele portarului gorjean. Dupa alte trei minute, Daniel Vadrariu…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Caraș Severin,…

- Membrii lotului olimpic al Romaniei au cucerit opt premii (trei medalii de aur dintre care una cu punctaj maxim, patru medalii de argint și o medalie de bronz) la a XXVI-a editie a Olimpiadei Internationale Pluridisciplinare Tuymaada - Yakuția, desfasurata in perioada 8 - 14 iulie, in Yakutsk (Republica…

- Membrii lotului olimpic al Romaniei au cucerit opt premii (trei medalii de aur dintre care una cu punctaj maxim, patru medalii de argint si o medalie de bronz) la a XXVI-a editie a Olimpiadei Internationale Pluridisciplinare Tuymaada – Yakutia, desfasurata in perioada 8 – 14 iulie, in Yakutsk (Republica…

- Timp de patru ani, Cristina Calescu s-a trezit la ora 6 dimineața pentru a fi sigura ca ajunge la timp la liceu, in Targu Jiu. Efortul ei a fost rasplatit, dupa ce luni a aflat ca a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Tanara marturisește ca locuiește „la țara” și a muncit foarte mult pentru…

- Timp de patru ani, Cristina Calescu s-a trezit la ora 6 dimineața pentru a fi sigura ca ajunge la timp la liceu, in Targu Jiu. Efortul ei a fost rasplatit, dupa ce luni a aflat ca a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Tanara marturisește ca locuiește „la țara” și a muncit foarte mult pentru…

- F. T. Incepand de miercuri, 26 iunie și pana astazi, inclusiv, la Sinaia se desfașoara Competiția “Jandarmeria montana la inalțime”. Ajuns la cea de-a V-a editie, concursul, organizat de catre Centrul Montan Sinaia, se desfasoara in zona Padina – Dambovita și domeniul alpin Sinaia. Probele sunt specifice…

- Meteorologii au anuntat, luni, ca vremea rea continua pana joi, fiind emisa o informare de ploi abundente, vijelii, descarcari electrice si grindina. In unele zone este cod galben, cantitatile de apa putand ajunge pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana marti la ora sase in mai multe judete este…